Hojlund: “A Lukaku vorrei rubare la protezione del pallone e i gol. Noi insieme? Certo. Decide il mister chi due due giocherebbe pivot”

Hojlund: “Di Lukaku vorrei gli oltre 500 gol che ha segnato. Noi insieme? Certo. Decide il mister chi due due giocherebbe pivot”

Hojlund a Dazn dopo la vittoria per 2-1 a Verona.

“Sono contento dei tre punti e del gol segnato. Il Napoli poteva giocare meglio, non c’è dubbio. Io sono stanchissimo anche perché ho giocato tutta la partita in un ruolo che non è proprio il mio”.

Gli chiedono di Lukaku.

“Abbiamo giocato un po’ insieme nella partitella in famiglia contro il Giugliano. Come avete visto dall’esultanza, siamo tutti felicissimi per Lukaku. Sono pronto a qualsiasi situazione. Noi due insieme? Conte è l’allenatore, noi dobbiamo pensare a giocare”.

“Cosa vorrei rubare a Lukaku? Imparo ogni giorno, mi piacerebbe saper proteggere il pallone come lo protegge lui. E poi mi piacerebbe fare i suoi gol visto che ne ha fatti più di 500”.