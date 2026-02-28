Lukaku piange: “Perdere papà come l’ho perso io. Prima del Napoli ero morto, il Napoli mi ha dato tanto”

A Dazn: "Dopo la morte di mio padre vado avanti per mia figlia e per il Napoli che mi ha dato tanto. L'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello, quest'anno è difficile per noi"

Romelu Lukaku, l’attaccante del Napoli che oggi è entrato e portato gli azzurri alla vittoria contro il Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn

Verona-Napoli 1-2, Lukaku a Dazn

“Gol pesantissimo però sono contento per la squadra. Abbiamo fatto un bel lavoro, però peccato per il gol che abbiamo preso. Ora abbiamo portato a casa la vittoria e dobbiamo guardare avanti”

Emozionato dopo il gol, come sono stati questi mesi?

“Difficile. A livello personale il calcio ti dà tanto, mi ha dato tutto, però perdere mio padre come l’ho perso io è pesante ogni giorno (piange mentre parla). Però è così e vado avanti per le mie figlie, per mio fratello e per il Napoli che mi ha dato tanto perché prima di arrivare a Napoli ero morto. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello, quest’anno è difficile per noi, però dobbiamo guardare avanti”