Ora il giocatore è squalificato. Dall'Athletic. "I giocatori del Liverpool indossavano maglie con la faccia di Suarez dopo i suoi insulti razziali ad Evra. Lo stesso a Marsiglia con Gonzalez e Neymar nel 2020"

Come racconta The Athletic, il Benfica si trova oggi sotto i riflettori del mondo intero. Dopo l’accusa di insulti razzisti rivolta dal giovane Gianluca Prestianni., il club è stato travolto da attacchi mediatici, polemiche sui social e reazioni da ogni parte del mondo del calcio. Le dichiarazioni difensive del club e di José Mourinho hanno alimentato il dibattito, mentre giornali come Record e A Bola parlano di un club “sotto assedio”. Tra tifosi che difendono la squadra e figure pubbliche che criticano apertamente il comportamento del tecnico, la città di Lisbona e l’Estadio da Luz sono diventati il centro di un confronto che va oltre una semplice partita. Tutta la dirigenza è sotto accusa.

Quando Prestianni tornerà al Da Luz sarà applaudito e difeso, come è sempre successo nel calcio (Athletic)

“Come sempre, prima di una partita casalinga all’Estadio da Luz, i tifosi del Benfica si sono radunati davanti alla statua dell’iconica leggenda del club, Eusebio. […] L’onnipresente figura di Eusebio, l’attaccante nero che ha segnato 473 gol con la maglia del Benfica, sembra più attuale del solito, dopo quanto accaduto martedì sera. […] A Lisbona, per dare il benvenuto al Real, c’era una folla record di 66.387 persone, ma la serata si è trasformata in una serata memorabile per tutti i motivi sbagliati. […] Il Benfica ha addirittura aggiunto in un comunicato: “Il club si rammarica della campagna diffamatoria di cui il giocatore è stato vittima”.

Mourinho aveva già aggravato la situazione, apparentemente insinuando che l’esultanza di Vinicius Jr. dopo il gol avesse irritato i giocatori e sembrasse presentare il semplice fatto che Eusebio esistesse come una ragione per cui il Benfica non sarebbe un club razzista, ovvero, Eusebio era nero, quindi come può Prestianni essere razzista? […] I riflettori sono puntati sul Benfica da ogni parte. La leggenda del club, Luisao, avrebbe dichiarato di “vergognarsi” per “l’atto razzista” di Prestianni.

Persino il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha espresso il suo shock per il presunto episodio. ” […] Quando Prestianni tornerà a giocare all’Estadio da Luz, probabilmente riceverà il sostegno quasi unanime dei tifosi del Benfica. […] Il Marsiglia si è rivoltato contro Álvaro Gonzalez quando è stato accusato di aver usato un insulto razzista nei confronti di Neymar del Paris Saint-Germain durante Le Classique nel 2020? No, gli è stato immediatamente offerto il pieno sostegno da parte dell’intero club.

“Siamo sicuri che Álvaro non sia razzista”, ha dichiarato il manager André Villas-Boas subito dopo l’incidente. “L’Olympique de Marseille rappresenta la multiculturalità”. Non sono state mosse accuse contro Gonzalez. Quando Luis Suarez insultò razzialmente Patrice Evra del Manchester United nel 2011, un reato per il quale l’attaccante fu squalificato per otto partite, il Liverpool ha forse punito uno dei suoi? No, i suoi compagni di squadra indossavano magliette con la faccia di Suarez. […]

[…] Mourinho ha aggiunto: “Ripeto che è stato difficile per tutti. Ma non voglio specificare il livello di difficoltà ora. Difficile per tutti. Ma oggi, io e loro siamo riusciti a essere professionali e a fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile”. In questa occasione, ha ragione. Una normale partita professionistica nella Primeira Liga, ma mercoledì, per la partita di ritorno al Bernabeu, gli occhi del mondo del calcio saranno nuovamente puntati sul Benfica. Il modo in cui reagiranno, dentro e fuori dal campo, ci dirà se abbiamo imparato qualcosa dal vergognoso episodio della scorsa settimana”.