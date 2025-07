Raspadori corteggiato dal Marsiglia, non ha deciso se fare il dodicesimo a Napoli o andare altrove (CorSera)

Lorenzo Lucca sembra essere il prescelto a prendere le redini di vice-Lukaku al Napoli, anche se gli azzurri proveranno ad abbassare la cifra richiesta dall’Udinese. E al centravanti friulano si collega anche il futuro di Giacomo Raspadori, il quale vorrebbe rimanere in Italia ma in una squadra che gli dia più spazio.

Raspadori e Lucca, destini incrociati a Napoli

Come riportato da Il Corriere della Sera:

Sul mercato anche Raspadori, che a Napoli ha vinto due scudetti, sempre da dodicesimo titolare, un ruolo che a Jack comincia a andare stretto. Il suo destino potrebbe incrociarsi con quello di Lorenzo Lucca, che di sicuro lascerà l’Udinese (richiesta 30 milioni) e da molte settimane è in predicato di diventare il collega di Lukaku. Raspadori, corteggiato dal Marsiglia, preferirebbe l’Italia e sta prendendo tempo in attesa dell’occasione giusta.

Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport:

Giacomo Raspadori ha mercato, piace a diversi club, molti sono gli stessi che lo avevano corteggiato già a gennaio quando la cessione sembrava una possibilità. Ha avuto ragione il Napoli che lo ha blindato e che ha vinto lo scudetto anche grazie ai suoi gol. Un centravanti atipico che in silenzio, rispettando le scelte di Conte, ha sempre dato il suo contributo rivelandosi arma preziosa. Sei mesi dopo, il destino di Raspadori resta sospeso. Lui ha voglia di giocare, è una lecita ambizione, ma per il Napoli è un giocatore importante, per Conte è una pedina preziosa che può dare ancora tanto. Per questo il suo destino al momento è in bilico e si lega inevitabilmente a quelle che saranno non solo le offerte che arriveranno, ma anche le scelte del club per il centravanti.