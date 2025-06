Il futuro di Raspadori è ancora un punto interrogativo (CorSport)

Conte vorrebbe tenerlo. Ma il suo destino sarà deciso sia per le offerte che arriveranno, sia per le scelte del club sul nuovo attaccante.

Fino a qualche mese fa il destino di Giacomo Raspadori sembrava ormai segnato: era pronto a lasciare Napoli per trovare più spazio in un altro club. Ma Antonio Conte ha saputo sfruttarlo da “jolly” e l’ex Sassuolo è stato determinante nella seconda parte campionato, quando Neres si è infortunato e Raspadori ha affiancato Lukaku in attacco. Ora il suo futuro è incerto.

Il futuro di Raspadori a Napoli è ancora incerto

Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport:

Giacomo Raspadori ha mercato, piace a diversi club, molti sono gli stessi che lo avevano corteggiato già a gennaio quando la cessione sembrava una possibilità. Ha avuto ragione il Napoli che lo ha blindato e che ha vinto lo scudetto anche grazie ai suoi gol. Un centravanti atipico che in silenzio, rispettando le scelte di Conte, ha sempre dato il suo contributo rivelandosi arma preziosa. Sei mesi dopo, il destino di Raspadori resta sospeso. Lui ha voglia di giocare, è una lecita ambizione, ma per il Napoli è un giocatore importante, per Conte è una pedina preziosa che può dare ancora tanto. Per questo il suo destino al momento è in bilico e si lega inevitabilmente a quelle che saranno non solo le offerte che arriveranno, ma anche le scelte del club per il centravanti.

“Raspadori è uno degli attaccanti sotto traccia più corteggiati in queste ore di mercato. Piace a tutti, e qualcuno farebbe anche un sacrificio per portarlo. Piace a due-tre delle big e piace all’estero. Ma c’è un momento di assoluta serenità tra Raspadori e il Napoli. Quale momento? Quello di dire: oggi stiamo bene insieme, non voglio pensare al futuro, sono contento da campione d’Italia, ne riparleremo eventualmente più avanti. Tutti quelli che hanno cercato e che stanno raccogliendo qualcosa per mettere su un tesoretto verranno oggi e domani spediti al mittente, dopodiché vedremo cosa accadrà più avanti“.