Nunez 60 milioni, Lucca 40: per il Napoli sono troppi. Il club non è il pollo da spennare

Il Napoli ha i soldi ma non intende buttarli dalla finestra. E quindi non sta lì certo a recitare il ruolo del pollo che si fa spennare. Quindi, scrive il Corriere dello Sport, Manna ascolta dialoga, prende atto, ma per ora il libretto degli assegni di De Laurentiis resta ben custodito nel cassetto.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Il ds Manna ha parlato anche ieri con l’Udinese di Lorenzo Lucca e non ha mai smesso di farlo con il Liverpool di Darwin Nuñez (attraverso l’intermediario Fali Ramadani). Raccoglie info e per finire disegna strategie alla luce dei numeri. E se per Darwin la richiesta di partenza dei Reds è attestata sui 60 milioni di euro o giù di lì, quella per il collega della Nazionale è di 40 milioni. Bonus compresi. Bilancio momentaneo? Considerate eccessive entrambi.

Con Nunez non c’è nemmeno l’accordo

I costi di Lucca, seppur ritenuti eccessivi dal club di De Laurentiis, sono comunque più contenuti rispetti a quelli preventivabili per Nuñez, soprattutto sotto il profilo dell’ingaggio, e ciò significa che favorirebbero la possibilità di confezionare altre offerte e abbozzare altre operazioni con maggiore slancio (ogni riferimento a Ndoye non è casuale).

Spinge per Napoli anche Nuñez, per la verità, ma oltre alla iper valutazione del Liverpool manca un tassello fondamentale: non c’è ancora l’accordo con il giocatore. No. Nonostante l’apertura totale di Darwin: i circa 6 milioni di stipendio sono un muro, un ostacolo vero. E senza l’intesa con l’attaccante, va da sé, sarà ancora più complesso trovare quella con il Liverpool. Claro.