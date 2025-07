L’Italia Femminile è cresciuta in campo ma anche in tv: ascolti boom, 27.4% di share

L’Italia Femminile non è cresciuta solo in campo (come ha dimostrato la semifinale raggiunta e la finale sfiorata) ma anche in tv. Un vero e proprio boom, dati di ascolto alla mano, per la gara delle azzurre trasmessa ieri sera su Rai 1. A seguire quanto riportato dal portale davidemaggio.it, specializzato negli ascolti.

Italia Femminile, ascolti boom su Rai 1: il dato

“Nella serata di ieri, martedì 22 luglio 2025, su Rai1 la semifinale degli Europei Femminili di Calcio – Inghilterra-Italia ha interessato 4.077.000 spettatori pari al 27.4% di share. Pre e post gara a 2.749.000 spettatori pari al 19.2%. Su Canale5 “Mio figlio” ha conquistato 2.022.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 la replica di “Ma… Diamoci del Tour! In Europa” intrattiene 579.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 “Max Working – Lavori in Corso” incolla davanti al video 650.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3, Kilimangiaro On the Road segna 598.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 “Delitti ai Caraibi” totalizza un a.m. di 598.000 spettatori (4.2%)”.

“Su La7 “In Onda Prima Serata” raggiunge 518.000 spettatori e il 3.3%. Su Tv8 “Innocenti bugie” ottiene 419.000 spettatori (2.8%). Sul Nove “Lucio per Amico – Ricordando Battisti” raduna 318.000 spettatori con il 2.1%”.

Naturalmente gli altri canali minori hanno fatto registrare dati tutti ancor inferiori. Impressionante, dunque, vedere il distacco dalla gara delle azzurre (27,4%) che ha stracciato la concorrenza, rispetto agli altri programmi. Basti pensare che la medaglia d’argento è andata al film in onda su Canale 5 che ha visto “solo” il 14,7% di share. “