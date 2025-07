Il Cholito Simeone potrebbe essere l’ennesimo affare tra Torino e Napoli (La Stampa)

Giovanni Simeone non è convinto dell’ipotesi Pisa, neopromosso in Serie A, che ha mostrato interesse per l’attaccante argentino. Tuttavia, nelle ultime ore è spuntata una nuova contendente: secondo quanto riportato da La Stampa, il centravanti argentino sta considerando offerte dall’estero, in particolare dalla Liga e dalla Premier League, ma ora si è aggiunto anche il Torino.

Simeone nel mirino del Torino: il ritiro evidenzia le lacune offensive (La Stampa)

“Dopo aver ceduto Milinkovic-Savic per quasi 22 milioni di euro, il Torino è tornato alla carica per Giovanni Simeone. Il ‘Cholito’ non rientra nei piani del Napoli e non è convinto della proposta del neopromosso Pisa. Così i granata, che avevano già provato a prenderlo a gennaio per sostituire l’infortunato Zapata, hanno riattivato i contatti per provare a rinforzare un attacco tutto da rifondare.

Il ritiro di Prato allo Stelvio ha confermato le lacune offensive della squadra. Manca soprattutto la presenza di esterni offensivi, e il ritorno di Duván Zapata invita alla prudenza. Baroni ha chiesto tre rinforzi per la fascia e la trequarti. Il primo, Ngonge, ha iniziato ad allenarsi solo ieri. Il direttore sportivo Vagnati prosegue le trattative per Oristanio, spera in un abbassamento delle richieste del Lipsia per Elmas e ha sondato il terreno con il Tolosa per Zakaria Aboukhlal.

Restano però problemi evidenti. Il nodo centravanti è ancora aperto: Adams non è una prima punta, mentre Sanabria è fuori dai giochi. Sfumati Colombo e Kjerrumgaard (finiti rispettivamente a Genoa e Udinese, che ha poi girato in prestito l’attaccante al Watford), torna d’attualità il nome di Giovanni Simeone.

Il suo contratto scade a giugno 2026, e l’arrivo di Lorenzo Lucca al Napoli potrebbe facilitare la cessione del ‘Cholito”’ a un prezzo più accessibile. Il presidente Cairo sta provando a convincere De Laurentiis, mentre Baroni continua a lavorare sul 4-2-3-1, tenendo aperta anche l’ipotesi del 3-4-2-1. Il nuovo allenatore – che non è stato ancora presentato ufficialmente – spera di ottenere risposte più convincenti dai suoi dopo il deludente 1-1 nel debutto contro l’Ingolstadt. Oggi, in Val Venosta, ci saranno molti tifosi granata: sono già comparsi volantini di contestazione contro Cairo, e tra curiosità e tensione cresce la necessità di vedere finalmente arrivare i rinforzi”.