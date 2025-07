Beukema, la richiesta del Bologna è scesa a 30 milioni, il Napoli fermo a 24 (Sky)

Il Napoli ha ancora nel mirino due giocatori del Bologna, Dan Ndoye e Sam Beukema, come rinforzi fondamentali per gli esterni offensivi e difensivi della squadra. Luca Marchetti di Sky Sport 24 ha aggiornato sullo stato delle trattative: il club partenopeo deve ancora trovare l’intesa con il Bologna, soprattutto per Beukema. La richiesta del Bologna si è leggermente abbassata, ma per chiudere l’affare, De Laurentiis dovrà necessariamente rilanciare. La strada per un possibile accordo sembra aperta.

“Il Napoli dovrà continuare a parlare col Bologna. Da quello che sappiamo, per quello che riguarda Beukema, la richiesta del Bologna è scesa un po’: dai 35 ai 30 milioni di euro. Il Napoli è ancora fermo sui 24 milioni, che aveva offerto come prima offerta, è chiaro che dovrà fare dei passi in avanti anche il club di De Laurentiis se vorrà chiudere la trattativa. Napoli che comunque ha già incassato il sì del giocatore”