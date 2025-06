A volte ritornano: Cajuste, Lindstrom e Folorunsho sono di nuovo a Napoli (Gazzetta)

Le giacenze di magazzino. Il Napoli ritrova Cajuste, Lindstrom e Folorunsho: tutti e tre rientrati da prestiti ed esperienze che potremmo definire non esaltanti. E ora toccherà alla casa madre, ossia il Napoli, mettersi al lavoro per trovare loro una sistemazione. Impresa non particolarmente complessa e nello stesso tempo obbligatoria. Nessuno dei tre rientra nei piani di Antonio Conte.

Scrive la Gazzetta:

L’Inghilterra dà e l’Inghilterra toglie. La Premier ha un suo peso specifico nel nuovo corso Napoli. Da lì sono arrivati i due uomini chiave dell’ultimo scudetto come McTominay e Lukaku, e lì il ds Manna era riuscito a piazzare due giocatori in esubero, acquistati nell’estate post scudetto di Spalletti ma incapace di incidere quanto la società si aspettava. E ora Jens Cajuste e Jesper Lindstrom rischiano di diventare un problema, dopo i mancati riscatti da parte di Ipswich e Everton.

Su Cajuste c’erano un obbligo di riscatto in caso di salvezza: obiettivo fallito dall’Ipswich, che comunque mantiene la speranza di poter acquistare a titolo definitivo il centrocampista svedese, che ha convinto la dirigenza inglese. Molto più complessa la situazione di Lindstrom, la cui stagione è terminata ad aprile dopo un’operazione per ernia. Il danese non è stato riscattato per 22 milioni, ha ancora tanti estimatori in Inghilterra, ma prima dovrà dimostrare di aver recuperato appieno.

Ai due va aggiunto Folorunsho i cui mesi alla Fiorentina non possono certo essere definiti memorabili.

Jens Cajuste, in prestito all’Ipswich Town dal Napoli, ha parlato all’East Anglian Daily Times di come sta vivendo la sua nuova vita in Inghilterra e della stagione passata vissuta con gli azzurri.

Ha vissuto notti europee ad Anfield, Ibrox, Bernabéu e Camp Nou, giocando contro alcuni dei migliori calciatori e squadre del mondo. La prima esperienza di vivere in un altro Paese arrivò all’età di cinque anni, quando la sua famiglia si trasferì in Cina:

«È stato a causa del lavoro di mio padre nel mondo degli affari e della finanza. È stato un grande cambiamento, ovviamente. Ci siamo trasferiti in una città (Luoyang) che aveva tipo tre o quattro milioni di persone. Ma in Cina è considerata piccola. Dopo ci siamo trasferiti a Pechino e ho frequentato la scuola internazionale. Poi siamo tornati in Svezia quando avevo circa 10 anni».

All’età di 18 anni, il club danese Midtjylland lo ha chiamato:

«Non avevo giocato molto in quella stagione, quindi non so come mi conoscessero, ma un giorno ho ricevuto una telefonata. Penso che ci sia voluta circa una settimana o due per trasferirmi lì».

Cajuste è entrato in prima squadra poco prima del suo ventesimo compleanno. Il suo primo assaggio di calcio europeo è arrivato in un’avvincente qualificazione di Europa League contro il Rangers:

«Il mio primo momento di shock. Penso che ci fossero, non lo so, 45.000 spettatori o qualcosa del genere. Ma sì, è stato bello. E’ stato divertente, direi, soprattutto».