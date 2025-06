Beukema vuole il Napoli e fa pressing sul Bologna. Adl pronto a sborsare 30 milioni più bonus (Pedullà)

L'esperto sul suo sito: "È la prima scelta del Napoli. Da oggi Beukema tornerà in pressing, vedremo come si regolerà il Bologna"

Sam Beukema è il primo obiettivo del Napoli per rinforzare la difesa. Il 26enne olandese è reduce da due stagioni molto positive con il Bologna ed Antonio Conte lo vorrebbe in azzurro già al ritiro di Dimaro (17-27 luglio). Per sbloccare la trattativa con il club felsineo, Aurelio De Laurentiis sembrerebbe disposto a mettere sul tavolo oltre 30 milioni di euro. A riferirlo è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il quale si è soffermato sulla vicenda tramite le colonne sul suo sito ufficiale.

Le ultime di Pedullà su Beukema-Napoli

Di seguito quanto scritto dal giornalista: “Sam Beukema è la prima scelta, addirittura da marzo, per la difesa del Napoli. Tutte le altre sono alternative, situazioni che tornerebbero attuali soltanto se diventasse difficile arrivare allo specialista olandese. Ma Beukema, che ha grande rispetto verso il club che gli ha dato visibilità, farà di tutto per andare al Napoli confermando la famosa dichiarazioni di pochi giorni giorni quando ha parlato di autobus che passano e che vanno presi. Da oggi Beukema tornerà in pressing, vedremo come si regolerà il Bologna: il Napoli ha messo in preventivo una spesa di 30 milioni più eventuali bonus”.

Arrivano altri aggiornamenti in merito al possibile arrivo di Lorenzo Lucca a Napoli. Dopo le indiscrezioni di Fabrizio Romano, l’esperto di Sky Gianluca Di Marzio riferisce di una richiesta di 40 milioni di euro dell’Udinese e di un club azzurro desideroso di ottenere un piccolo ‘sconto’.

Lucca-Napoli, le ultime di Gianluca Di Marzio

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del giornalista:

“Il Napoli continua a lavorare su più fronti, e in particolare sull’attacco. Gli azzurri sembrano decisi a scegliere Lucca rispetto a Nunez, e nella giornata di oggi – lunedì 30 giugno – ci sono stati dei contatti con l’Udinese. I friulani chiedono 40 milioni (bonus compresi) per l’attaccante, cifra però ritenuta alta dai campioni d’Italia. L’obiettivo degli azzurri è quello di abbassare il prezzo richiesto, per cui si continuerà a trattare nei prossimi giorni”.