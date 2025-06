Raspadori è tra gli attaccanti più corteggiati. Piace a due-tre della big e all’estero (Pedullà)

Il mercato si muove dietro le quinte: Giacomo Raspadori attira sguardi e offerte da mezza Europa, ma per ora resta saldo al Napoli, forte dello scudetto appena conquistato. Diverso il caso di Bonny, che ha già scelto l’Inter e spinge perché l’accordo venga chiuso in fretta. Ecco come stanno davvero le cose per i due attaccanti più chiacchierati di questa sessione.

Pedullà ha spiegato sul suo canale YouTube:

“Raspadori è uno degli attaccanti sotto traccia più corteggiati in queste ore di mercato. Piace a tutti, e qualcuno farebbe anche un sacrificio per portarlo. Piace a due-tre delle big e piace all’estero.

Ma c’è un momento di assoluta serenità tra Raspadori e il Napoli. Quale momento? Quello di dire: oggi stiamo bene insieme, non voglio pensare al futuro, sono contento da campione d’Italia, ne riparleremo eventualmente più avanti.

Tutti quelli che hanno cercato e che stanno raccogliendo qualcosa per mettere su un tesoretto verranno oggi e domani spediti al mittente, dopodiché vedremo cosa accadrà più avanti.

Più avanti, non tanto tempo deve trascorrere dagli accordi definitivi tra Bonny e l’Inter per evitare spifferi. Bonny vuole l’Inter. Se mancano due milioni di bonus o parte fissa, bisognerebbe colmare subito questa lacuna e riempire cosa c’è da riempire per metterlo a disposizione di Chivu.”