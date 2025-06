Raspadori è nella lista di Sarri per rifondare la Lazio (Messaggero)

La Lazio ha l’obiettivo per la prossima stagione di qualificarsi nuovamente a una competizione europea, dato che quest’anno non ci è riuscita. Con il ritorno di Maurizio Sarri in panchina, il club dovrà fare diversi acquisti per migliorare la rosa. E uno dei sogni del tecnico è Giacomo Raspadori del Napoli, che con i biancocelesti potrebbe trovare maggiore minutaggio.

Raspadori è nella lista di Sarri per rifondare la Lazio

Il Messaggero scrive:

Il club continua a giurare che non cederà Mandas, Gila, Tavares, Isaksen e Castellanos. Ma resta qualche dubbio sulla loro propensione passata e futura al Sarrismo. Il problema è che Lotito chiede denari esagerati, dai 20 ai 50 milioni, che potrebbero però sbloccare i desiderati di Sarri: Gaeei dell’Ajax, Martin del Genoa, Chilwell del Chelsea tra i terzini; a centrocampo il sogno è Gedson Fernandes e in attacco uno tra Giacomo Raspadori e Pio Esposito.

La Gazzetta pubblica una notizia o comunque un’idea che francamente sembra esagerata. Ossia il Bologna direbbe sì alla cessione di Ndoye ma per 40 milioni (che non sono bruscolini) e in cambio vorrebbe pure il prestito sia pure oneroso di Raspadori. Ci sembra fuori dal mondo. Come se Raspadori valesse meno di Ndoye e francamente non ci risulta.

Il club di De Laurentiis avrebbe voluto l’ala svizzera già a gennaio: in quel caso fu proprio il giocatore a voler chiudere la propria annata a Bologna, e la chiosa è stata vincente col gol di Coppa Italia. Il fatto che Conte possa tornare all’attacco per Dan è quasi scontato. Ma il Bologna basa tutto su un concetto: che siano due operazioni distinte. Tradotto: 40 milioni (o 35 più vari bonus) per la cessione dello svizzero e prestito – magari oneroso – nell’eventualità in cui Giacomo Raspadori possa scegliere di cambiare aria e avere ben più minutaggio di quello che ha avuto – seppur decisivo – nell’ultimo campionato culminato col suo secondo scudetto in carriera.