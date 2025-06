Napoli, per Nunez pronto un contratto da 5 milioni all’anno + bonus fino al 2030 (Schira)

Il Napoli sta tentando di chiudere due colpi dal Liverpool, ovvero il centravanti Darwin Nunez e l’ex Juve Federico Chiesa. Entrambi hanno dato priorità al club azzurro, ma resta da trovare l’intesa con la squadra inglese.

Nicolò Schira sull’uruguaiano riporta su X:

Darwin Nunez ha dato la sua disponibilità a un contratto fino al 2030 (5 milioni di euro all’anno + bonus) al Napoli, che è in trattativa con il Liverpool per cercare di raggiungere un accordo. Nunez ha rifiutato un’offerta enorme da parte dell’Arabia Saudita negli ultimi giorni, perché vuole rimanere in Europa.

Darwin #Nunez has given his availability for a contract until 2030 (€5M/year + bonuses) to #Napoli, which are in talks with #Liverpool to try to reach an agreement. Nunez has turned down a huge bid from Saudi in the last days; because he wants to stay in Europe. #transfers #LFC https://t.co/eik3F0EuFy

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 25, 2025