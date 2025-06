L’Al-Hilal ha raggiunto un accordo definitivo con Osimhen per le prossime tre stagioni

Oggi sembra che il futuro di Victor Osimhen fosse quello di restare in Turchia. Il giornalista Zeki Uzundurukan aveva dichiarato: «Ho parlato con il presidente del Galatasaray. L’Al-Hilal non può dare 40 milioni di euro ad un calciatore di punto in bianco. La Federazione sta controllando questo affare»ha raggiunto un accordo con l’Al-Hilal e sarà a disposizione del club saudita già per il mondiale per club».

Colpo di scena invece questa sera secondo quanto riporta Abdullah Al-Hunayan, giornalista del quotidiano Al-Riyadh, attraverso il proprio account X:

“La dirigenza dell’Al-Hilal ha raggiunto un accordo definitivo con l’attaccante nigeriano Osimhen per rappresentare il club per le prossime tre stagioni”.

Ultimi dettagli arrivano da Sacha Tavolieri, esperto di mercato belga e corrispondente per Sky Sport Svizzera:

“Nonostante l’Al Hilal stia costruendo una squadra forte con gli imminenti arrivi di Simone Inzaghi (previsto a Parigi nei prossimi due giorni), Victor Osimhen (previsto anch’egli nella capitale francese a breve) e Theo Hernandez, vicino a un accordo personale con i sauditi… La mancanza di impegno da parte di Fernandes sta rallentando l’affare. L’Al Hilal ha bisogno di Fernandes prima del Mondiale per Club ed è pronto a offrire tutto al centrocampista del Manchester United per impedirgli di resistere al fascino astronomico della Premier League”.

Nei giorni scorsi il giornalista turco esperto di calciomercato Ekrem Konur scriveva su X:

L’Al-Hilal sta intensificando i contatti per Osimhen! Il Napoli insiste che dovranno pagare la clausola rescissoria da 75 milioni, con l’avvicinarsi del Mondiale per club, l’Al-Hilal potrebbe agire velocemente.

Victor Osimhen sarà uno degli uomini mercato di cui si parlerà di più quest’estate. Il Napoli lo ha ceduto in prestito al Galatasaray questa stagione, ma ora dovrà necessariamente liberarsene definitivamente. Il centravanti nigeriano ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro (valida solo per l’estero).