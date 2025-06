Osimhen, l’Al Hilal lo vuole prima del Mondiale per club per farlo giocare in America

Victor Osimhen sarà uno degli uomini mercato di cui si parlerà di più quest’estate. Il Napoli lo ha ceduto in prestito al Galatasaray questa stagione, ma ora dovrà necessariamente liberarsene definitivamente. Il centravanti nigeriano ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro (valida solo per l’estero).

Se inizialmente la Juventus si era fatta avanti per poter iniziare a trattare con gli azzurri, ora con l’imminente addio del ds Cristiano Giuntoli i bianconeri pare vogliano perseguire altre strade. Di conseguenza, resta il forte interesse del club arabo Al Hilal, che disputerà tra pochi giorni il Mondiale per club.

Il giornalista turco esperto di calciomercato Ekrem Konur scrive su X:

L’Al-Hilal sta intensificando i contatti per Osimhen! Il Napoli insiste che dovranno pagare la clausola rescissoria da 75 milioni, con l’avvicinarsi del Mondiale per club, l’Al-Hilal potrebbe agire velocemente.

Al-Hilal intensifies pursuit of Osimhen!

🫵💰 Napoli insists on the 75M€ release clause, but with the Club World Cup approaching, Al-Hilal may act fast! pic.twitter.com/eo4hGAMJ6Y

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 1, 2025