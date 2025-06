Darwin Nunez ha bisogno del Napoli tonic e della disciplina di Conte (Forbes)

A Liverpool non ha tenuto fede alle (alte) aspettative. A Napoli i giocatori della Premier si rilanciano, sembra il posto per lui.

Darwin Nunez al Liverpool si è rivelato un mezzo flop: 40 gol in 140 presenze per essere stato pagato 75 milioni di euro dal Benfica. L’attaccante uruguaiano potrebbe però rilanciarsi a Napoli definito da Forbes tonic.

Nunez può davvero ritrovare brillantezza a Napoli?

Forbes scrive:

Il Napoli è sufficiente per rinfrescare la carriera di Darwin Nunez? L’attaccante, 26 anni oggi, ha attirato l’interesse dei campioni della Serie A. Nel frattempo, il Liverpool può vendere qualcuno che ha occasionalmente brillato, ma non si è trasformato nell’attaccante che prometteva di essere da quando è arrivato dal Benfica. Deludente il suo rendimento. Dato che è stato l’ingaggio più costoso del Liverpool, potrebbe esserci la tentazione di vedere come giochi con Florian Wirtz dietro di lui. Ma il passaggio al Napoli fa appello a molteplici motivi. Oltre ad essere una bella destinazione con una tifoseria malata per il calcio, due scudetti in tre anni attirano. Che i napoletani abbiano esultato a un probabile arrivo di Nunez non è certo una novità.

Come parte del piano sportivo, la squadra ha cercato personalità note alla Premier League ultimamente: Romelu Lukaku, Scott McTominay e Billy Gilmour sono solo alcuni che hanno contribuito al successo del club, e forse il prossimo sarà Kevin De Bruyne. Per un personaggio come Nunez, fondamentale sarebbe il suo rapporto con il tecnico Antonio Conte, un leader, mentre il gioco di Nunez è noto per essere caotico, basato sulle sensazioni. Può il tecnico italiano essere l’uomo giusto per rivitalizzarlo, o il suo talento visto al Benfica rimarrà latente? La parola chiave dell’attaccante, almeno sui social, è resilienza; ha sempre lavorato duramente e ha mantenuto un ottimo rapporto con i compagni di squadra del Liverpool anche nei suoi momenti di difficoltà. C’è una possibilità che per il Napoli possa essere un vero affare.