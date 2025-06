Acerbi minaccia un tifoso del Psg che lo sfotteva: «Io matto, ti sfondo di botte» (VIDEO)

Lo sfottono: "Acerbi-Barcola". E il difensore dell'Inter (e non più della Nazionale) sbotta: "Io serio, preso per il culo no"

“Ti sfondo di botte”, dice Acerbi di sponda su un povero improvvisato traduttore che dovrebbe riportare il messaggio di pace in francese al tifoso del Psg che lo stava sfottendo. “Je vais te botter le cul”, secondo Google Translate. Perché ad Acerbi non lo sfotti. E’ “matto”, dice di se stesso a scandire l’incazzatura. Ad Acerbi “Acerbi-Barcola” non lo dici. Merita il rispetto che a quanto pare neppure Spalletti gli concedeva (Gattuso manco l’ha chiamato). “Io serio, preso per il culo no”. Il video, al solito, dice tutto: