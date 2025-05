La Lazio non molla Sarri, ma lavora anche su altri nomi: torna in auge la pista Gattuso (Pedullà)

Il giornalista: "Già tanti anni fa Gattuso era stato in corsa per la Lazio, in Italia è stato sondato anche dal Torino che potrebbe andare proprio su Marco Baroni"

La stagione della Lazio è stata fallimentare, e molto probabilmente Marco Baroni non sarà più il tecnico della squadra biancoceleste. Girano già diversi nomi riguardo i suoi possibili sostituti: Maurizio Sarri su tutti, ma nelle ultime ore è emersa anche lo forte candidatura di un altro ex Napoli, Gennaro Gattuso. A riferirlo è il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà tramite il proprio sito ufficiale.

Le ultime di Pedullà sulla panchina della Lazio: c’è anche Gattuso in corsa

Di seguito quanto scritto da Pedullà:

“La Lazio non molla Maurizio Sarri per la panchina, ha scartato diversi nomi che sono stati proposti, ma sta lavorando su altri nomi. Presto ci sarà un incontro con Rino Gattuso che archivierà la parentesi Hajduk e che potrebbe tornare in Italia. Già tanti anni fa Gattuso era stato in corsa per la Lazio, in Italia è stato sondato anche dal Torino che – come anticipato ieri – potrebbe andare proprio su Marco Baroni sul punto di lasciare la Lazio”.

Baroni verso l’addio alla Lazio: possibile l’uscita consensuale (Gazzetta)

Marco Baroni e la Lazio sono sempre più destinati a dirsi addio. L’ex Hellas Verona non sarà più l’allenatore dei biancocelesti. Il triste epilogo di stagione, con la Lazio fuori da tutte le competizioni europee, ha suggerito a Lotito e Fabiani di dare la sterzata decisiva. Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Baroni dice addio alla Lazio: uscita consensuale?

“Entro domani andrà in scena un summit tra presidente, direttore sportivo e allenatore. La mancata qualificazione alle competizioni europee peserà molto sui bilanci del club. Baroni ha un altro anno di contratto a 1,3 milioni di euro ma, a differenza di quanto auspicato inizialmente, potrebbe non trattarsi di un esonero. Sempre più possibile, infatti, l’ipotesi di una risoluzione consensuale tra le parti. Anche in modo da liberare il tecnico per eventuali nuove proposte, come quella che si vocifera potrebbe avere dal Torino”.