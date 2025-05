Juventus, Chiellini proverà a convincere Conte a tornare: per adesso solo un sogno che si proverà a trasformare in realtà (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport con Fabiana Della Valle scrive della possibilità di Chiellini di convincere Conte, attuale tecnico del Napoli, a tornare alla Juventus. Per adesso si tratta solo di desideri, sogni, che la Juve proverà a trasformare in realtà.

Conte è l’uomo giusto per riportare la Juventus in alto

Scrive Fabiana della Valle:

Giorgio Chiellini è tornato alla Juventus un anno fa dopo un’esperienza preziosissima negli Stati Uniti, riannodando quel filo indistruttibile che lo legherà per sempre alla sua Signora, e adesso è pronto per assumere un ruolo più di primo piano all’interno del club. Antonio Conte ha fatto diverse tappe dopo i 3 scudetti vinti in bianconero e ora sta lottando per il titolo al Napoli, ma il suo futuro potrebbe essere altrove, magari proprio a Torino dove oltre a una casa di proprietà e tanti amici ha lasciato il cuore. Difficile fare pronostici con la stagione ancora in corso, l’unica certezza è che la Juventus ci proverà, perché dopo un anno complicato c’è assoluto bisogno di stabilità e di concretezza e Conte è l’uomo giusto per riportarla in alto.

Di sicuro nessuno meglio di Chiello potrà provare a convincerlo dopo tanti anni (anche in Nazionale) passati insieme. Antonio potrebbe non essere l’unico ritorno: con lui potrebbe rientrare pure Antonio Pintus, attuale preparatore del Real Madrid.

In questo momento è veramente un sogno

Continua la Gazzetta:

Conte in questo momento è veramente un sogno che si cercherà in tutti in modi di trasformare in realtà ma con la consapevolezza che non dipende soltanto dalla Juventus. L’ex capitano ed ex allenatore bianconero ha un contratto con il Napoli fino al 2027 e trattare con Aurelio De Laurentiis, si sa, non è mai semplice. Volere però spesso è anche potere, Conte ama le sfide e potrebbe farsi convincere dal progetto bianconero, che punta già dalla prossima stagione a costruire una squadra competitiva per lo scudetto.

Conte è garanzia di successo così come lo è Pintus nel suo settore. Antonio (già, anche lui…), torinese di nascita, è uno dei preparatori atletici più vincenti a livello europeo, ha lavorato nella Juventus di Trapattoni e di Lippi e poi in quella di Deschamps. Con Conte ha condiviso l’esperienza all’Inter (conclusasi con il tricolore), ora è con Ancelotti ma non lo seguirà in Brasile, così i bianconeri proveranno a strapparlo al Real Madrid con l’obiettivo di avere una stagione meno travagliata a livello di infortuni. Pintus potrebbe arrivare a prescindere da Conte.