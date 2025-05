La Juventus farà un tentativo per Conte, è lui l’uomo del rilancio (Di Marzio)

A Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto sulle strategia di mercato e societarie della Juventus. Per Di Marzio Giuntoli rimarrà nel club, mentre la Juventus farà comunque un tentativo per Conte.

Conte rappresenta per la Juve l’uomo del rilancio

Le parole di Di Marzio:

«Non vedo Vlahovic centravanti della Juventus l’anno prossimo. L’allenatore dipende da come finisce. Se finisce quarto e finisce bene, io credo che Tudor abbia la possibilità di rimanere. Non sono sicuro sia lui l’allenatore in caso di Champions ma il feeling c’è. Il rapporto con Giuntoli è buono, credo che Giuntoli rimarrà, insieme con Chiellini se avrà, come stiamo raccontando, una responsabilità superiore, e insieme si occuperanno della squadra. Tudor ha questa possibilità, poi non è sicuro che sia lui in caso di Champions League e credo che un tentativo per Conte la Juve proverà a farlo. Conte rappresenta per la Juve l’uomo del rilancio, fermo restando che ha un contratto con il Napoli».

“Il ritorno di Conte alla Juventus sarebbe una cosa positiva perché, come si vede in tutti i campionati, dove allena lui si annusa sempre la prima posizione in classifica“. Luciano Moggi, ovviamente, risponde all’Agenzia Dire – a margine del Salone del Libro di Torino – dal punto di vista della Juve.

Però, dice, “se sia fattibile non lo so perché Conte ha un contratto di due anni ancora con il Napoli, se vince il campionato potrebbe restare anche lì dove la famiglia sta volentieri. Però il suo ritorno è una possibilità, dipende dall’abilità dei dirigenti juventini“.