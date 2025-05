Tuttosport insiste: “Conte potrebbe tornare alla Juventus anche se Tudor raggiungesse la Champions”

Ancora ignoto il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, nonostante abbia un contratto fino al 2027. La Juventus sembra insistere nel volerlo convincere a ricostruire una squadra che ad oggi non è nemmeno sicura di finire in Champions.

Conte potrebbe subentrare alla Juventus anche se Tudor raggiungesse la Champions

Scrive Tuttosport:

Prima di scegliere Tudor, il turbinio sul toto allenatore aveva rilanciato tanti nomi, tra i quali spiccava Roberto Mancini ma anche quelli di chi avrebbe potuto o dovuto riaprire un ciclo in estate: da Gasperini a Pioli passando per Conte. Ora la giostra riapre, nonostante il campionato sia ancora in corso. Tudor aveva già dal principio la consapevolezza di avere una missione da portare a termine, prima di poter guardare un po’ più in là: la definizione di “traghettatore” non gli piace, ma i discorsi sulla conferma potrebbero non essere determinati solo dal raggiungimento o meno dell’obiettivo Champions. A differenza di marzo, adesso gli spifferi riguardano principalmente un solo allenatore: Antonio Conte. Le voci di corridoio si rincorrono e di certo non possono trovare conferme a livello ufficiale e ufficioso. Conte va avanti come un treno in corsa, ogni distrazione è inconcepibile. Però tutto attorno a lui comincia a muoversi, direzione Torino. Questo non significa che Tudor non possa essere riconfermato.

Il quotidiano La Verità, con Giorgio Gandola:

Il tecnico ha riportato il club in Champions League (60 milioni sicuri nelle casse di Aurelio De Laurentiis), può far impazzire di gioia la tifoseria più passionale d’Italia, ma non ha mai dimenticato la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain a gennaio, senza un adeguato sostituto nonostante la clamorosa plusvalenza di 67 milioni. Da tempo Conte ha inoltrato la lista della spesa al presidente, ricevendo prima il silenzio, poi la risposta sibillina: «Questo è un argomento di cui si parlerà a fine stagione».