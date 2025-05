Il Napoli non molla David, ma anche la Juve fa sul serio (Pedullà)

L'esperto di mercato avvisa: "Per un classe 2000 del genere a parametro zero bisogna fare in fretta per evitare inserimenti possibili fino al momento della firma"

Il Napoli è al lavoro per costruire la squadra del futuro, che – a prescindere da quale tecnico siederà sulla panchina azzurra – dovrà essere attrezzata per giocare tre competizioni (quattro, se si considera anche la Supercoppa italiana). Per il reparto avanzato, continua ad essere caldissima la pista che porta a Jonathan David. L’attaccante canadese lascerà il Lille a parametro zero, su di lui c’è anche la Juventus, mentre l’Inter resta al momento defilata: Alfredo Pedullà riporta un aggiornamento sulla vicenda di mercato, titolando “David, la prima mossa a sorpresa del Napoli. E la Juve che chiede un incontro”.

Le ultime di Pedullà su David-Napoli

“Molto presto conosceremo il futuro di Jonathan David. Ci sono due club italiani in avanscoperta, Napoli e Juventus, mentre fin qui l’Inter – da sempre sulla scia dell’attaccante canadese – non ha approfondito perché ritiene troppo alte le cifre richieste”, scrive Pedullà sul suo sito ufficiale. “Vedremo se gli scenari cambieranno, tenendo conto che per un classe 2000 del genere a parametro zero bisogna fare in fretta per evitare inserimenti possibili fino al momento della firma”, aggiunge.

Leggi anche: De Bruyne ha trovato casa a Napoli, in settimana gli avvocati in città per l’acquisto della villa (Di Marzio)

“Lo scorso 21 maggio avevamo aggiunto che il Napoli aveva fatto la proposta più alta, dopo aver incontrato gli agenti, con la volontà di andare fino in fondo pur non avendo trovato la completa quadratura del cerchio. Conta chiudere e vedremo come andrà. Già, perché sabato scorso abbiamo svelato che la Juventus la prossima settimana ha intenzione di incontrare gli agenti di David per capire la fattibilità e fare una proposta altrettanto importante”, sottolinea il giornalista.

Secondo Pedullà, quella relativa a David non sarà l’unica vicenda a legare gli azzurri e i bianconeri. “Il Napoli non molla, la Juve deve prendere un paio di attaccanti (priorità Osimhen più un altro specialista). E tra i due club, occhio a non sottovalutare questo particolare, ci saranno altre trame di mercato”, conclude l’esperto.