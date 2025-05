Allegri è di gran lunga il profilo migliore per succedere a Conte, legge la partita come nessun altro (Condò)

Paolo Condò sul Corriere della Sera scrive del possibile arrivo di Massimiliano Allegri come successore di Antonio Conte che è ormai destinato alla Juventus (lo scrive lo stesso Condò).

Ecco cosa scrive il giornalista del Corsera:

La crescita del Napoli risulta evidente se confrontiamo la gestione delle due (dolorose) separazioni dagli allenatori scudettati, quella da Spalletti due anni fa e quella ormai sicura da Conte oggi. Due anni fa De Laurentiis sfogliò a lungo la margherita prima di scegliere Rudi Garcia, una bella storia alla Roma ma da tempo fuori dal grande giro — era finito in Arabia — e col quale un vero rapporto di fiducia nemmeno iniziò.

Stavolta invece il presidente ha bloccato per tempo Massimiliano Allegri, di gran lunga il profilo migliore per succedere a Conte come del resto dimostrò nel primo felicissimo periodo alla Juventus. Senza scomodare Dostoevskij, Allegri e De Laurentiis condividono l’animo del giocatore d’azzardo, non a caso la grande dote del primo è la lettura della partita — nessuno la cambia in corsa come lui — mentre il secondo segue le intuizioni, vedi Kvaratskhelia, col gusto di chi adora mettere tutti nel sacco. Manca ancora l’accordo esecutivo, immaginiamo sia questione di forme ma anche di ore, perché il panorama delle panchine in rapido mutamento consiglia a De Laurentiis di chiudere subito la questione.

