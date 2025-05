Costacurta: «Lukaku è andato al di là delle aspettative»

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e oggi opinionista per Sky Sport, è intervenuto ai microfoni dell’emittente, commentando così il campionato di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli campione d’Italia: «Credo che sia andato al di là delle mie aspettative, facendo un’ottima stagione. Mi sorprende che, a parte McTominay, nessuno è riuscito a eccellere, pur facendo molto bene.

Mi viene da dire una cosa che forse non è giusta… Per me ha vinto la migliore, ma non la più forte. Bisogna fare i complimenti a tutte e due le squadre, l’Inter è in finale di Champions League e ha tenuto il ritmo del Napoli fino in fondo. McTominay? È stato fondamentale, nello United non giocava in questo ruolo, mentre lo fa nella Scozia, dove è più libero di inserirsi. È stato scelto perché fisicamente qui non è come in Inghilterra e le scommesse che ha fatto Conte sono state vinte, come succede quasi sempre. È il più bravo allenatore in Italia e credo lo abbia dimostrato anche quest’anno».