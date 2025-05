Conte non si è sentito difeso dal Napoli quando veniva accusato per il gioco e gli infortuni (Repubblica)

Antonio Conte e il Napoli. Giorno in cui il tecnico sta riflettendo sul proprio futuro e tra oggi e domani potrebbe dare la propria riposta definitiva al Napoli. Ora le percentuali di permanenza sono salite notevolmente. Nell’incontro dell’altro giorno, il tecnico ha però ricordato al club che non si è sentito difeso durante le settimane in cui in città si è sentito sotto attacco da parte dell’opinione pubblica.

Ecco cosa scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Il fuoco amico che ha paradossalmente provato a sminuire per tutta la stagione il fantastico lavoro del tecnico leccese – con accuse feroci sulla qualità del gioco dei futuri campioni d’Italia e sulle ipotetiche motivazioni dei tanti infortuni – non è invece mai stato contrastato in maniera efficace dal club azzurro, che si è preoccupato piuttosto di silenziare le fisiologiche critiche rivolte alla società per il pessimo mercato invernale. L’allenatore non si è sentito adeguatamente difeso fuori dal campo e ha avuto bisogno di tutta la sua esperienza per non farsi schiacciare dalle pressioni, arrivando però stremato alla fine del campionato.

Conte, il Napoli gli dà garanzie di mercato più forti rispetto alla Juventus

Il barometro di mercoledì sera dà Antonio Conte al Napoli. Il tecnico avrebbe deciso di restare.

L’esperto di mercato Rudy Galetti scrive su X:

Come riportato oggi, in questo momento il Napoli sta fornendo a Conte garanzie di mercato più solide rispetto alla Juventus. Non c’è ancora una decisione definitiva, ma tra i campioni d’Italia cresce l’ottimismo sul fatto che Antonio possa guidare la squadra anche la prossima stagione. I prossimi saranno giorni decisivi.

Cresce la fiducia sulla permanenza a Napoli (Sky e Fabrizio Romano)

Sky Sport 24 segue la linea Di Marzio e dice:

“Cresce la fiducia nella permanenza di Antonio Conte a Napoli. Molti aspetti sono stati chiariti, il club ha dato ampie garanzie di voler costruire una squadra importante. C’è cauto ottimismo in attesa che Conte sciolga le riserve”.

Interviene su X anche Fabrizio Romano:

Il Napoli è fiducioso sulla permanenza di Antonio Conte come allenatore della prossima stagione.

Il presidente De Laurentiis ha parlato nuovamente oggi con Conte, i contatti sono stati positivi.

La risposta definitiva arriverà presto, ma il Napoli ora spera che il tecnico resti. Finora non è mai stato un capitolo chiuso o concluso.