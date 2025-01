Se il club parigino trovasse l’intesa col Napoli, il difensore ex Inter arriverebbe con una trattativa slegata da quella per Kvaratskhelia.

Milan Skriniar è vicino a lasciare il Psg in questa finestra di mercato invernale. Il Napoli aveva fatto un sondaggio per il difensore ex Inter, ma la trattativa è risultata complessa, in quanto percepisce uno stipendio alto nel club francese (circa 12 milioni all’anno).

I parigini lo avevano messo come contropartita per avere Kvaratskhelia ad un prezzo più basso, ma il club di Aurelio De Laurentiis ha rifiutato.

Skriniar avrà il via libera dal Psg quando Marquinhos tornerà dall’infortunio

Sky Sport scrive in merito alla trattativa tra il difensore e il Napoli:

Per Skriniar, nel caso in cui il club azzurro volesse affondare, si metterà in piedi un’operazione slegata da quella che i due club stanno portando avanti per Kvaratskhelia: il Psg sta aspettando che Marquinhos torni dall’infortunio e una volta tornato a disposizione di Luis Enrique, il club potrà aprire alla partenza di Skriniar se si trovasse l’intesa con il Napoli.

Garnacho è senza dubbio, almeno per il momento, il prescelto per sostituire Kvara in uscita dal Napoli. Un’operazione che lo United non osteggerebbe e in cui dovrebbe rientrare anche Skriniar, se così fosse, scrive il Corriere dello Sport, resterebbe per il momento in stand-by Danilo

“Comincia la settimana del grande adieu. Kvaratskhelia si avvia a diventare un giocatore del Psg. Sono i dettagli a dover essere limati, più o meno importanti. Lo è di certo l’inserimento di Milan Skriniar nell’operazione, 29 anni, difensore centrale di spessore assoluto, un uomo che Conte conosce perfettamente per averci lavorato e vinto uno scudetto insieme all’Inter. Dalla cessione di Kvara al Psg, comunque, il Napoli non ricaverà complessivamente meno di 75-80 milioni di euro. Con o senza Skriniar. Il suo arrivo, ovviamente, escluderebbe quello immediato di Danilo”.

