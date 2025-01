Skriniar nell’affare Garnacho metterebbe in stand-by Danilo (CorSport)

L’arrivo di Skriniar escluderebbe quello immediato di Danilo, eventualmente l’affare si farà a luglio, a zero

Garnacho è senza dubbio, almeno per il momento, il prescelto per sostituire Kvara in uscita dal Napoli. Un’operazione che lo United non osteggerebbe e in cui dovrebbe rientrare anche Skriniar, se così fosse, scrive il Corriere dello Sport, resterebbe per il momento in stand-by Danilo

“Comincia la settimana del grande adieu. Kvaratskhelia si avvia a diventare un giocatore del Psg: l’affare sarà chiuso nei prossimi giorni, è quasi tutto deciso. Sono i dettagli a dover essere limati, più o meno importanti. Lo è di certo l’inserimento di Milan Skriniar nell’operazione, 29 anni, difensore centrale di spessore assoluto, un uomo che Conte conosce perfettamente per averci lavorato e vinto uno scudetto insieme all’Inter. Dalla cessione di Kvara al Psg, comunque, il Napoli non ricaverà complessivamente meno di 75-80 milioni di euro. Con o senza Skriniar. Il suo arrivo, ovviamente, escluderebbe quello immediato di Danilo, con il quale il club azzurro ha già l’accordo in attesa che si liberi dalla Juventus: eventualmente l’affare si farà a luglio, a zero”

Intanto nell’ultima conferenza Motta ha continuato ad eludere la domanda su Danilo?

«Ho già risposto su Danilo e sono stato molto chiaro».

