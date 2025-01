Kvaratskhelia, le proposte del Psg: 45 milioni + Kolo Muani, o 60 milioni + Skriniar (Footmercato)

Il Napoli vuole tra gli 80 e 90 milioni. Le proposte del Psg sono insidiose: Kolo Muani non vorrebbe arrivare e trovare poco minutaggio; per Skriniar c’è il problema dello stipendio.

Khvicha Kvaratskhelia sembra ormai più vicino al Psg che al Napoli. Anche se gli azzurri non vorrebbero cederlo con contropartite, come invece proposto dai parigini per abbassare il prezzo.

Il Psg per avere Kvaratskhelia propone al Napoli due contropartite

Secondo quanto riportato da Footmercato:

Aurelio de Laurentiis ha infatti fissato un prezzo inferiore a quello richiesto durante la scorsa finestra di trasferimento estiva. Chiede tra 80 e 90 milioni. Ma il Psg non vuole pagare più di 45 milioni questo inverno. Questo non piace al presidente napoletano, che vuole beneficiare della massima liquidità. Il Psg ha proposto altre due formule per convincere il Napoli: 45 milioni + Randal Kolo Muani, o 60 milioni + Milan Skriniar. Due formule che però contengono insidie. Per il primo, la destinazione non è adatta. Per il secondo, c’è il problema dello stipendio. Resta da vedere se le due parti riusciranno a raggiungere un accordo entro la chiusura del mercato.

Le parole di Ugolini:

«Tutto gira intorno al contratto. Si sarebbe potuto trovare un accordo, era una cifra che poteva essere aggiustata. La vera differenza l’ha fatta il valore della clausola. Il Napoli voleva metterla intorno ai 100 milioni, l’entourage intorno agli 80. I mal di pancia estivi non hanno contribuito. Il suo contratto è in scadenza, giugno sarebbe stata la data perfetta per venderlo però poi è arrivata questa offerta. Lo stesso giocatore ha chiesto di essere ceduto o comunque ha manifestato la volontà di voler accettare l’offerta del Psg».

