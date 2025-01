Napoli, previsti oggi nuovi contatti per Adeyemi. Garnacho in stand-by (Di Marzio)

Il Manchester United deve necessariamente calare il prezzo per riprendere la trattativa; lui aveva accettato il trasferimento in Italia.

Il Napoli sta ancora cercando il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, approdato al Psg la settimana scorsa. I nomi in pole sembrano essere Alejandro Garnacho del Manchester United e Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, con il tedesco in vantaggio.

Oggi nuovi contatti del Napoli per Adeyemi, Garnacho resta in stand-by

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito:

Il Napoli, dopo lo stand-by per Garnacho, ha virato su Karim Adeyemi, giocatore di proprietà del Borussia Dortmund. Nella giornata di oggi, 23 gennaio, sono previsti nuovi contatti per ottenere l’apertura totale da parte del giocatore, classe 2002, e stringere così l’operazione con il club tedesco. Per quanto riguarda Alejandro Garnacho, al momento la trattativa tra il Napoli e il Manchester United resta in stand-by. Il club azzurro, infatti, non intende alzare ulteriormente la proposta già fatta. L’operazione resterà in stand-by se il Manchester United non dovesse decidere di abbassare i prezzi. Il giocatore aveva accettato il trasferimento, mentre lo United tiene alta la forbice rispetto all’offerta fatta.

La Gazzetta racconta come si è bloccata la trattativa per Garnacho l’argentino del Manchester United che è l’obiettivo numero uno del mercato del Napoli.

I Red Devils vogliono 65 milioni e senza bonus, dopo essere partiti da una richiesta di 80 milioni di euro. Una doccia gelata per il Napoli, convinto di aver fatto i passi giusti per avvicinarsi al primo obiettivo indicato da Conte ai suoi dirigenti per il dopo Kvaratskhelia. Hargreaves nel pomeriggio è poi rientrato in Inghilterra: nessun nuovo appuntamento in agenda, i due club si riaggiorneranno nei prossimi giorni. Ma ormai si gioca a carte scoperte e pare proprio che la prossima mossa spetti al Napoli: se vuole Garnacho, Aurelio De Laurentiis deve alzare la sua proposta. Altrimenti bisognerà cambiare definitivamente obiettivo. Sembra un po’ il gioco dell’Oca, un passo avanti e due indietro.

