L’Equipe entusiasta di Kvaratskhelia: “può diventare il miglior giocatore della Ligue1”

“Ha un nome impronunciabile e non ha la faccia da playboy, il 7% dei francesi sa dov’è la Georgia. Ma da anni non c’era un entusiasmo così a Parigi”.

L’Equipe sembra essere entusiasta dell’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia al Psg, nonostante non abbia ancora messo piede in campo; il georgiano ex Napoli, pagato 70 milioni, ora dovrà conquistarsi una maglia da titolare dati i numerosi esterni che sono presenti nella rosa di Luis Enrique.

L’Equipe entusiasta di Kvaratskhelia

Il quotidiano francese scrive:

Ha un nome impronunciabile, viene da un paese che solo il 7% dei francesi sa dove si trova su una cartina geografica e non ha la faccia di un playboy. Tuttavia, bisogna confessare che a Parigi non si era così entusiasti di un trasferimento da anni. Arrivato da Napoli, Khvicha Kvaratskhelia farà presto il suo debutto nel campionato dei talenti. Al di là dei video diffusi in rete che possono far passare tranquillamente un giocatore di terza divisione per Mesut Özil, durante l’estate si è avuta la possibilità di vederlo da vicino. Kvara è un artista, ogni volta che tocca palla gli si aprono infinite possibilità, e i tifosi lo acclamano. Ha permesso alla Georgia di giocare un ottavo di finale degli Europei. Forse il georgiano diventerà il miglior giocatore della Ligue 1. O fallirà miseramente e poi passerà per un affare disastroso. Nel frattempo, il consiglio è di andare a vederlo da vicino allo stadio.

È Barcola il principale indiziato a finire in panchina al Psg per far posto a Kvaratskhelia. Intanto oggi il 22enne francese ha segnato il gol vittoria in casa del Lens al minuto 86. La squadra di Luis Enrique stava perdendo 1-0 (rete di Nzola), poi ha pareggiato con Fabian Ruiz e infine il gol vittoria di Barcola.

Il ballottaggio con Kvaratskhelia è un tema già molto sentito a Parigi.

