I Red Devils vogliono 65 milioni e senza bonus, dopo essere partiti da una richiesta di 80 milioni di euro.

Garnacho doccia gelata, il Napoli credeva di aver fatto i passi giusti (Gazzetta)

La Gazzetta racconta come si è bloccata la trattativa per Garnacho l’argentino del Manchester United che è l’obiettivo numero uno del mercato del Napoli.

I Red Devils vogliono 65 milioni e senza bonus, dopo essere partiti da una richiesta di 80 milioni di euro. Una doccia gelata per il Napoli, convinto di aver fatto i passi giusti per avvicinarsi al primo obiettivo indicato da Conte ai suoi dirigenti per il dopo Kvaratskhelia. Hargreaves nel pomeriggio è poi rientrato in Inghilterra: nessun nuovo appuntamento in agenda, i due club si riaggiorneranno nei prossimi giorni. Ma ormai si gioca a carte scoperte e pare proprio che la prossima mossa spetti al Napoli: se vuole Garnacho, Aurelio De Laurentiis deve alzare la sua proposta. Altrimenti bisognerà cambiare definitivamente obiettivo. Sembra un po’ il gioco dell’Oca, un passo avanti e due indietro. Ma da ieri, forse, siamo tornati indietro improvvisamente di un paio di settimanee cioè ai giorni concitati in cui il Psg è tornato all’assalto di Kvaratskhelia.

Alejandro Garnacho è l’uomo scelto da Conte per sostituire Kvaratskhelia. L’argentino è attualmente una seconda scelta (dopo Diallo) nelle idee progettuali e tecniche di Amorim e il Manchester vorrebbe incassare una cifra abbastanza importante dalla sua eventuale cessione (stanno vendendo Antony, forse pure Rashford). Uno dei giornalisti più informati sul mercato ovvero Alfredo Pedullà ha aggiornato i suoi followers a riguardo sul proprio canale ufficiale.

Di seguito quanto scritto dall’esperto di mercato su X:

«Garnacho–Napoli: l’incontro di stamattina non ha avvicinato le parti. Il Napoli sfonda i 50 milioni di euro con i bonus, il Manchester United chiede base minima 55 più bonus. Le parti resteranno in contatto, l’uomo mercato United lascerà Milano nelle prossime ore».

