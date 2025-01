Garnacho, Napoli e Chelsea sono preoccupati per il suo temperamento (Telegraph)

Anche il capitano Bruno Fernandes ha messo in discussione l’atteggiamento dell’argentino: non volle festeggiare un gol perché convinto di aver perso la fiducia dei tifosi.

Come già anticipato, il Chelsea si è inserito nella corsa per Alejandro Garnacho del Manchester United, sul quale c’è da diverse settimane anche il Napoli.

Lo United non vuole svendere Garnacho, Napoli e Chelsea sono preoccupati per il suo temperamento

Secondo quanto riportato dal Telegraph:

Entrambi i club non sono sicuri nell’investire 50 milioni di sterline per acquistare Garnacho nella finestra di trasferimento di gennaio, tra i dubbi che circondano il suo temperamento. Bruno Fernandes, il capitano dello United, ha messo in discussione l’atteggiamento di Garnacho in passato e in questa stagione ha affermato che il 20enne non ha festeggiato un gol contro il Leicester City perché sentiva di aver perso la fiducia dei tifosi. Napoli e Chelsea hanno tentato di ottenere rassicurazioni sull’atteggiamento di Garnacho; lo United non sta pensando di venderlo ora, di certo non a un prezzo ridotto.

Scrive Athletic:

La proposta per Garnacho non è stata accettata. Il 7 gennaio Athletic ha scritto che lo United avrebbe preso in considerazione a malincuore la vendita anche di giocatori del vivaio, incluso Garnacho, al fine di rispettare il fair play finanziario. Tuttavia, il club non sta cercando di vendere l’attaccante, e le cifre fornite finora dal Napoli non si avvicinano al valore che solleciterebbe una eventuale partenza.

Ricorda Athletic che:

il nazionale argentino è un prodotto del vivaio dello United, il che significa che qualsiasi futura vendita rappresenterebbe pura plusvalenza per il bilancio del club. Il Napoli ha identificato il 20enne come potenziale sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.

