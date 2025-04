Tudor: «Non conta solo chi è l’avversario, ma in che momento di salute è»

I gol subiti? «Conta la struttura, la cattiveria agonistica e ogni squadra ha punti forti e meno forti. Ci manca qualcosa con Bremer, Gatti e Cabal cambia la musica. Se tu hai loro prendi metà di quei gol. Ci sono tanti scontri diretti e vedremo chi è il più forte».

Igor Tudor è stato intervistato anche da Sky Sport prima della sfida con il Monza.

Le parole di Tudor

Ha scelto la continuità. «Nessuno fa calcoli, mancano 5 giornate, ci sono quelli che partono, poi ci sono cinque cambi, bisogna fare una partita seria. L’abbiamo preparata nel miglior modo possibile, in poco tempo, ma ho visto i ragazzi motivati, vogliosi, ieri abbiamo fatto una bella rifinitura, partiamo subito forte».

Quante volte ha ripetuto ai suoi giocatori che il Monza ha fatto soffrire il Napoli e l’Inter? «Abbiamo visto che sono tutte…c’è un grande peso, non dipende da contro chi giochi, bisogna vedere in che momento è l’altra squadra. Abbiamo visto l’Inter che ha fatto due gare, aveva perso a Bologna e con la Roma, magari ti tocca in un momento sbagliato una squadra che sta bene e la fatica, la difficoltà si azzera, anzi, può andare di più dall’altra parte. Non bisogna pensare a quello, bisogna pensare a se stessi, provare a fare una grande prestazione, che è quello che conta».

Ha vinto anche la Roma, la situazione in zona Champions è equilibratissima. «Sì, è equilibratissima, è così, ci saranno tanti scontri diretti, allora vediamo chi esce, ci sono ancora tanti punti in ballo».

Che stimoli ha dato a Kolo Muani? Non segna dal 7 febbraio. «Si è allenato bene, è un ragazzo forte, vuole fare bene e penso che farà una bella gara oggi».