Simone Biles: «La fama è stata uno shock. Ora che non mi alleno più, nella mia vita non c’è praticamente più stress»

Simone Biles, la ginnasta americana che con i Giochi di Parigi dell’estate scorsa ha arricchito il suo straordinario palmarès. Ieri sera ha vinto a Madrid il Laureus World Sports Awards 2025, gli Oscar dello Sport, come ‘Sportiva dell’anno’. L’Equipe l’ha intervistata per l’occasione.

«Ogni volta rimango scioccata quando vengo riconosciuta a livello mondiale. È sempre un grande onore rappresentare gli Stati Uniti, ma è anche un orgoglio avere l’opportunità di mettere il mio sport sotto i riflettori. Ancor di più quest’anno, che non è un anno olimpico».

Biles: «Il mio corpo sta invecchiando»

La Biles continua. «Sapete, il grande pubblico segue la ginnastica solo ogni quattro anni, durante i Giochi. Ecco, lo evidenzio. Quando ero più giovane, questi onori mi intimidivano. Come altri, sognavo quel momento in cui le bambine di tutto il mondo mi avrebbero ammirata. Ma quando succede, è uno shock. Ci è voluto un po’ per capire che ci amano per quello che facciamo e per quello che siamo. Quando ho capito che alla gente piaceva la mia vera natura, è diventato più facile rimanere aperto e onesto. E accettare che merito queste ricompense».

Il riconoscimento del tuo talento si è esteso ben oltre l’ambito della tua disciplina, il che è raro.

«Ho sempre pensato che tutti sognassero di diventare famosi. Oggi tutti vogliono avere follower e riconoscimenti. Non si tratta più necessariamente di diventare famosi, ma di farsi notare per i propri successi, grandi o piccoli. Detto questo, quando mi è capitato, non ho colto la gravità della situazione. Ora capisco meglio cosa significa: durante la mia recente vacanza alle Bahamas o qui a Madrid, quando cammino, la gente mi riconosce e mi si avvicina. Ci vuole ancora un po’ di tempo per accettare l’attenzione che posso generare».

Ora come stai?

«Mi sento bene, molto meglio. Ora che non mi alleno più, nella mia vita non c’è praticamente più stress. Sono ancora in terapia ma mi sento davvero felice. Ci sono momenti in cui guardo indietro e apprezzo ciò che ho realizzato. E posso andare avanti, divertirmi, viaggiare per il mondo, stare con mio marito e rilassarmi. Essere riuscita a verbalizzare i miei problemi e aver accettato aiuto ha cambiato la mia vita. Ho deciso che il mio percorso verso la salute mentale sarebbe diventato un punto di forza, cambiandone la traiettoria. Una delle conseguenze è che mi sento più in sintonia con il mio corpo e la mia mente. Sto ancora facendo lenti progressi, ma ho la sensazione che il mio successo a Parigi abbia funzionato come una terapia».

Il ritiro di Simone Biles è definitivo o potrebbe tornare?

«È davvero pazzesco che questa domanda ecciti così tanto la gente! Lo sport è stato il mio lavoro, la mia carriera. Anche se la ginnastica non rende tanto quanto altre cose, ne ho sempre avuto una grande passione. Ma per ora cerco davvero di godermi la vita, di trascorrere del tempo con mio marito, di seguirlo alle sue partite e di vivere la mia vita da donna. E poi ho realizzato tantissimo nel mio sport. Per tornarci, dovrei essere davvero emozionata. Mi dirai che la prospettiva dei Giochi a Los Angeles sarà entusiasmante. E io sarò lì, sugli attrezzi o sugli spalti, non lo so ancora».

Perché non prendere in considerazione il ritorno a un attrezzo come il volteggio per i prossimi Giochi Olimpici?

«Dio mio! Ma il 2028 sembra così lontano. E il mio corpo sta invecchiando. L’ho sentito a Parigi. Alla fine della gara sono tornata al villaggio, ho preso l’ascensore e il mio corpo è letteralmente crollato: sono stata malato per dieci giorni. E proprio l’altro giorno, mentre facevamo una corsa in giardino con gli amici, ho avuto dolori per tre giorni. Quindi, sinceramente, non lo so. Vedremo!»

