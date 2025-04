Brignone: «Mi hanno salvato la gamba. È distrutta e ancora non sappiamo nulla del crociato»

A Le Parisien: «Non ho ancora visto il video della caduta. Ho fratture multiple, alla tibia ho una placca con 8 viti. Hanno ricostruito la capsula del ginocchio e ricostruito il legamento laterale interno e del menisco»

Le Parisien ha intervistato Federica Brignone. La campionessa del mondo di sci torna a parlare dopo il terribile infortunio causata da una caduta durante i campionati italiani.

Brignone: «Non ho ancora visto il video della caduta»

Federica Brignone, come stai?

«Sto bene. Al momento dell’incidente la situazione era piuttosto dura e complicata. L’operazione è andata bene, ho già iniziato la riabilitazione. Sicuramente non è stata la fine della stagione che mi aspettavo o desideravo, ma sono sicuro che è così. Dobbiamo anche accettare. Questo sport è così».

Puoi specificare la natura del tuo infortunio?

«Ho fratture multiple della tibia e del perone. Per tenere insieme tutti i pezzi sul piatto tibiale è stato necessario ricostruire l’osso. Poi fino alla metà della tibia ho una placca con 8 viti. Poi mi hanno ricostruito la capsula del ginocchio. Hanno anche eseguito una ricostruzione del legamento laterale interno e del menisco. Tutto è stato distrutto. E non sappiamo ancora nulla del legamento crociato, non è stato possibile vederlo bene. Il mio stinco era così piegato che hanno dovuto operarmi subito. Mi hanno salvato la gamba. Per il crociato dovremo fare una risonanza magnetica (a metà maggio), perché nel punto in cui normalmente si attacca, si è rotto tutto. All’epoca era troppo gonfio. Potrebbe essere necessario un intervento chirurgico al legamento crociato».

Hai visto qualche filmato della tua caduta?

«No, non ho ancora controllato. Mi hanno detto tutti che non era bello. Lo ricordo molto, molto bene. Penso che gli darò un’occhiata, ma farò un po’ di lavoro mentale, ecc. Non ho ancora avuto il coraggio di farlo».

Come sono le tue giornate oggi?

«Dalla settimana scorsa frequento un centro di riabilitazione a Torino. Ad esempio, stamattina (mercoledì) ho già lavorato quattro ore. Ho anche rimosso i punti. La prossima settimana potrò iniziare la piscina. Nel frattempo ho molta compagnia, mangio spesso con i miei amici, organizziamo picnic, cose del genere. E il resto del tempo leggo, faccio esercizi, metto il ghiaccio, faccio magnetoterapia. Sono concentrato su questo, so che i primi due mesi saranno molto importanti».

Senza infortunio quando avresti dovuto ricominciare a sciare? E quest’anno?

«Normalmente avrei dovuto sciare fino alla fine di aprile per poi non sciare fino alla fine di settembre. Sono quasi cinque mesi che non vado a sciare, l’ho fatto per le ultime tre stagioni. Avevo programmato di farlo quest’anno, ma non è previsto. Non lo sappiamo. Quello che mi è successo era piuttosto complicato, perché non riguardava solo i legamenti o le ossa. Non possono darmi alcuna data. Lavoreremo un passo alla volta e il primo passo sarà ricominciare a camminare. Dopo faremo dei controlli per vedere se il ginocchio è stabile, se dovrò sottopormi a un’altra operazione, ecc. Non ho date, nemmeno: okay, potremmo farlo qui. È davvero complicato».

Federica Brignone come è passata mentalmente dall’euforia della vittoria a questo grave infortunio?

«Quando sono caduta, mi sono reso conto che mi ero fatto male, ma non pensavo di essermi fatta così male. Prima dell’operazione ero davvero calma. Sono stato fortunata che mi hanno operato la sera, poi mi hanno raccontato tutto della mia gamba. Normalmente, grazie a questa operazione, potrei di nuovo fare tutto nella mia vita e questa è la cosa più importante. Dopo la stagione, volevo prendermi una pausa e rilassarmi un po’. Ero felice di partecipare ai campionati italiani, di vivere senza stress. Poi è successo questo. Ma ho accettato. So che la mia forza mentale farà una grande differenza nella mia riabilitazione e nella mia capacità di tornare in campo forse quest’autunno».

Il fatto che le Olimpiadi si svolgano in Italia ti dà una motivazione in più?

«Senza le Olimpiadi avrei comunque fatto questi sforzi. Amo la vita, amo fare sport, questo è il mio primo obiettivo. È vero che ci sono questi Giochi, probabilmente durante l’ultima stagione della mia carriera… è dura affrontare questa stagione in questo modo, ma devo accettarlo, altrimenti non sarò in grado di cambiare mentalmente e vivrò sempre con i “se”. Voglio tornare a sciare sentendomi bene nel mio corpo, non soffrendo. Sciare con quello non ti permette di fare niente e non puoi ottenere grandi risultati. Io ne voglio di più. Tornerò quando starò bene fisicamente».

