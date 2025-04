Il Liverpool travolge il Tottenham e vince la Premier: Slot ce la fa al primo tentativo

Il successo in casa contro il Tottenham consegna l’aritmetica certezza. Premier vinta dopo cinque anni, è la ventesima della loro storia

La Premier League ha i suoi campioni d’Inghilterra: il Liverpool. La vittoria del campionato è il coronamento di un percorso condotto ai limiti della perfezione da parte dei Reds che tornano ad alzare la coppa dopo 5 anni dall’ultima volta. Contro il Tottenham, succede tutto nel primo tempo. Reti di Diaz, Mac Allister, Gakpo e Salah dopo la prima rete degli Spurs arrivata al minuto 12 con Solanke. A completare la festa anche l’autogol di Udogie.

Gli uomini di Slot battono così il Tottenham e si aggiudicano la Premier League con 4 giornate d’anticipo dando inizio alla grande festa ad Anfield.

Il Liverpool torna campione dopo la Premier vinta durante la Pandemia

Il successo in patria dei Reds mancava dall’era Klopp, dal 2020 per l’esattezza, anno particolare e tutt’altro che felice a causa della pandemia per il Covid-19. In quella stagione, conclusasi con la ripresa di tutte le competizioni e con gli stadi completamente chiusi, il Liverpool portò a casa la Premier League della stagione 19/20, un titolo che i tifosi non festeggiavano da 30 anni.

I Reds, allenati a quei tempi da Jurgen Klopp si aggiudicarono la nomina di campioni d’Inghilterra al termine di un’annata che li ha visti chiudere il campionato a quota 99 punti interrompendo il dominio del Manchester City di Pep Guardiola che, in quella stagione, non andò oltre gli 81 punti posizionandosi al secondo posto in classifica.

A distanza di 5 anni, il Liverpool è tornato sul tetto dell’Inghilterra, interrompendo come nel 2020 la striscia di Premier League conquistate dalla squadra di Manchester.

Il successo contro il Tottenham apre la grande festa ad Anfield

In questo turno di campionato è arrivata la matematica certezza che consegna ai ragazzi di Slot la vittoria del campionato. Il Liverpool alle 17:30 è sceso in campo davanti i propri tifosi per affrontare il Tottenham e, i 90 minuti di Anfield, hanno mostrato ancora una volta lo strapotere e la superiorità dei Reds ai danni della propria rivale.

Il Liverpool iniziare la fiera del gol già nel primo tempo, con le reti di Diaz, Mac Allister, Gakpo che hanno risposto alla prima rete degli Spurs arrivata al minuto 12 con Solanke.

Nella ripresa i Reds travolgono i propri avversari aggiungendo al taccuino dei marcatori anche Momo Salah e l’autogol di Udogie, indirizzando il risultato sul 5-1 per i padroni di casa.

Al triplice fischio del signor Bramall inizia la festa in campo e sugli spalti per celebrare la “seconda stella” vinta dal Liverpool.

