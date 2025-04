Szczesny: «Fumo, lo sanno tutti. Non sono un politico, non vedo perché non dovrei essere onesto»

A Espn: «So che per il fumo non sono un esempio da seguire. Ho perso la mia battaglia e vorrei che i giovani non mi emulassero»

Da quando ha annunciato il ritiro dal calcio internazionale per poi approdare al Barcellona nell’ottobre scorso, Wojciech Szczesny è diventato rapidamente uno dei volti più amati dai tifosi blaugrana. Con appena una sconfitta in 25 presenze, l’esperto portiere polacco ex Juventus e Roma ha saputo imporsi come una figura solida e, al tempo stesso, sorprendentemente trasparente. A colpire, oltre alle prestazioni sul campo, è stata anche la sua sincerità fuori dal rettangolo di gioco, soprattutto quando ha scelto di parlare apertamente di una sua debolezza: il fumo. Durante un’intervista rilasciata a Espn, Szczesny ha affrontato con lucidità il tema, raccontando la sua battaglia personale e lanciando un messaggio molto chiaro.

Szczesny: «Non sono esempio da seguire»

Cosa pensa del fatto che molti tifosi cantino “Szczesny fumador” durante le partite?

«È vero, lo cantano spesso, e probabilmente è legato al fatto che sono stato sempre onesto riguardo al fumo, fin da quando ho firmato per il Barcellona. Ma ci tengo a dire che si tratta di un’abitudine negativa, e non voglio che venga presa come un esempio da seguire.»

Ritiene di poter essere un modello per i giovani tifosi e per i suoi compagni di squadra?

«Ci sono alcuni aspetti del gioco in cui credo di poter essere un esempio perfetto per i giovani o, in realtà, per i miei compagni di squadra. E ci sono alcune cose nella mia carriera che è meglio non seguire. Per certi aspetti, non sono un esempio, ma cerco di essere la versione migliore di me stesso e di dare il buon esempio ai miei compagni di squadra, ai ragazzi che ci guardano.»

E sul fumo, cosa direbbe ai più giovani?

«A proposito del fumo, per favore non seguitemi e non fatelo. Ho perso la battaglia. Quando ero molto giovane, ho creato un’abitudine che è molto negativa per me, e so che lo è. Ci perdo e basta. Quindi, per chiunque stia guardando: non fate quello che ho fatto io.»

È raro che un calciatore parli così apertamente di argomenti come fumo e alcol. Come mai questa scelta?

«Perché non sono un politico. Forse è per questo. Sono solo un portiere. Devo prendere la palla e calciarla. È molto, molto più facile tenere il passo con le interviste precedenti se sei onesto, non menti mai e sei semplicemente aperto.»

Come gestisce le domande più delicate durante le interviste?

«Se mi fai una domanda, ti rispondo nel modo più onesto possibile. Sai, ci sono cose di cui preferirei non parlare. L’argomento che abbiamo menzionato, preferirei non parlarne. Ma se qualcuno me lo chiede, sì [fumo]. Ma preferirei che non mi venisse posta questa domanda perché non voglio essere un cattivo esempio.»

Da quando è al Barcellona, ha mantenuto la porta inviolata in 13 occasioni e la squadra è in corsa su tutti i fronti. Come valuta il suo impatto?

«Penso che in gran parte sia una coincidenza. Voglio dire, il mio contributo affinché non perdessimo nemmeno una partita è stato piuttosto minimo. La squadra sta giocando un ottimo calcio, segnando molti gol. Bisogna cercare di non rovinare tutto. Questo è tutto. Sono stato fortunato a entrare in porta nel momento in cui la squadra ha iniziato a vincere le partite.»

Il Barcellona sta difendendo molto bene. Quanto influisce sulla sua serenità in campo?

«Anche il modo in cui difendiamo mi semplifica molto il lavoro, perché quando loro vogliono difendere e bloccano ogni tiro, vincono ogni placcaggio, ogni colpo di testa, io posso semplicemente, in mancanza di un’espressione migliore, andare a fumarmi una sigaretta.»

