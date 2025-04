Szczesny è stato più forte anche dei dubbi che a Barcellona avevano su di lui

Scaricato troppo in fretta da Giuntoli e Thiago Motta, è stato protagonista della vittoria in Supercoppa contro il Real Madrid

Il Barcellona h vinto la Copa del Rey vincendo 3-2 contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. La partita ha visto come protagonista ancora una volta Woijcech Szczesny portiere polacco arrivato come svincolato nel mese di ottobre per sopperire alla mancanza di Ter Stegen.

Szczesny ha sfornato un’altra ottima prestazione confermando ancora una volta il suo eccellente stato di forma nonostante i 35 anni. Portiere troppo in fretta scaricato dalla Juventus di Giuntoli e Thiago Motta.

Szczesny si è preso il Barcellona a suon di prestazioni

Il quotidiano spagnolo, Mundo Deportivo, ha evidenziato il rendimento dell’ex portiere del Barcellona dal suo arrivo in Spagna, confermandosi come uno dei migliori acquisti di questa stagione:

“Nonostante i dubbi dell’entourage del Barcellona sull’ingaggio a ottobre di un portiere che aveva già deciso di cambiare vita, la verità è che le sue statistiche sono impeccabili: delle 26 partite in cui è stato schierato, il Barcellona ne ha persa solo una e la squadra non ha subito conseguenze: la sconfitta per 3-1 nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League a Dortmund, un punteggio insufficiente per il Borussia visto che aveva perso 4-0 a Barcellona. Il loro bilancio è di 22 vittorie, tre pareggi e una sconfitta, con 13 partite senza subire gol e 26 gol subiti in totale“.

Quando incontra il Real in finale Szczesny non perde mai

Nella serata di ieri Szczesny è sceso in campo dal primo minuto per disputare la sua seconda finale contro la squadra allenata da Carlo Ancelotti:

“Woijcech Szczesny ha disputato la sua 26esima partita con la maglia del Barcellona , ​​dopo il grave infortunio di Ter Stegen, il club blaugrana aveva deciso di puntare su di lui nonostante la decisione di ritirarsi da parte del portiere polacco. Nonostante abbia subito due gol nella finale contro il Real Madrid, i blaugrana ne hanno segnati tre, quindi l’ex nazionale polacco, 35 anni, conserverà bei ricordi della notte a Siviglia che ha portato la 32esima Coppa del Re a Barcellona”.

Il giornale spagnolo ha ricordato la Supercoppa spagnola vinta sempre contro il Real Madrid:

“Per Szczesny si tratta del secondo trofeo conquistato difendendo la porta del Barcellona. Il portiere polacco ha vinto anche la prima partita contro il Real Madrid a gennaio durante la Supercoppa in Arabia Saudita. In quella match venne espulso nel secondo tempo, ma il Barcellona riuscì comunque a battere il Real Madrid travolgendolo con un netto risultato di 5-2”.

I dati dell’ex Juve contro il Real Madrid

In chiusura, Mundo Deportivo ha sottolineato la prestazione di Szczesny in finale evidenziando i dati del polacco calcolati nell’arco della gara:

I dati di Opta. L’aspetto più importante sono state quelle cinque parate quando il Real Madrid si è risvegliato nel secondo tempo.

ilnapolista © riproduzione riservata