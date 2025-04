L’Inter sta vivendo una settimana tragica, in Spagna scrivono di peggior partita della stagione

Marca: “Eliminata dal Milan in semifinale di Coppa Italia e ora ha perso tre punti importanti in Serie A prima affrontare il Barça in Champions”

Il titolo che Marca sceglie è piuttosto eloquente: “La partita peggiore dell’Inter della stagione “consegna lo scudetto” al Napoli prima di andare a Barcellona“. La sconfitta della squadra di Inzaghi fa, comprensibilmente, parecchio rumore anche in Spagna, dove l’Inter si recherà mercoledì per l’andata della semifinale di Champions contro il Barcellona.

Non servono molto parole, e le poche che servono Marca le sceglie bene:

“La terza sconfitta consecutiva dell’Inter complica la loro lotta per lo scudetto, tre giorni prima della semifinale di Champions League in trasferta contro il Barcellona. La Roma ha battuto i nerazzurri per 0-1 e ha espugnato lo stadio Giuseppe Meazza. L’autore dell’unico gol della partita è stato Matías Soulé.

“L’Inter sta vivendo una settimana tragica dopo essere stata eliminata dal Milan in semifinale di Coppa Italia e ora ha perso tre punti importanti in Serie A prima di dirigersi a Montjuic nella momento peggiore della sua stagione. L’Inter ci ha provato per tutta la partita, ma più con il cuore che con la testa. I nerazzurri, invece, hanno battuto un record negativo e, per la prima volta dal 2012, hanno subito la terza sconfitta consecutiva senza segnare nemmeno un gol“.

Ucci ucci, l’Inter perde la terza partita di fila. Viva Roma, Ranieri, Soulé e persino Cristante

Stiamo calmi. L’Inter perde la terza partita di fila (dopo Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia). Tre sconfitte in otto giorni. Sconfitta in casa 0-1 dalla Roma. Rete di Soulé nel primo tempo. I giallorossi hanno poi sprecato tante altre occasioni. L’Inter è parsa una squadra stanca, sulle gambe, incapace di creare una sola occasione da rete. La vittoria è stata meritata, anzi stretta ai giallorossi. L’Inter mercoledì sera giocherà a Barcellona la semifinale d’andata della Champions League.

Ranieri genio del football, ha schierato per la prima volta le due punte, con Dovbyk e Shomurodov, più Soulé e Pellegrini. I fatti gli hanno dato ragione. Cristante nel primo tempo da solo si è divorato un gol e ne ha fatto saltare un altro. Nella ripresa, invece, si è distinto per grinta e abnegazione.

Inzaghi è rimasto stranamente calmo, nessuna scena isterica. È stata l’unica vera novità di giornata.

Adesso Napoli e Inter sono a pari punti ma il Napoli ha una partita in meno.

