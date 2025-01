Il Chelsea ha fatto un sondaggio per Garnacho (The Athletic)

Lo conferma anche Sky Uk. I Blues sono interessati anche a Gittens del Dortmund. L’argentino dello United è nella lista del Napoli come sostituto di Kvaratskhelia.

Su Alejandro Garnacho del Manchester United non c’è solo l’interesse del Napoli, bensì anche quello del Chelsea, che sta cercando un esterno d’attacco.

Chelsea interessato a Garnacho: sull’esterno dello United c’è anche il Napoli

The Athletic riporta:

Il Chelsea ha chiesto informazioni su Garnacho e Jamie Gittens del Borussia Dortmund per rafforzare l’attacco. I due sono in pole nella lista dei Blues come potenziali acquisti.

Anche Sky Uk conferma la notizia del sondaggio del Chelsea.

BREAKING: Chelsea are looking at Manchester United winger Alejandro Garnacho in this January transfer window 🚨 pic.twitter.com/ZPjUZ5o0Ro — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 17, 2025

Lo United sembra irremovibile sulla cifra che vorrebbe per l’argentino, ovvero 70 milioni. Il Napoli non sembra voler andare oltre i 50 per colui che sostituirebbe Khvicha Kvaratskhelia.

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli, in particolare sul dopo Kvaratskhelia e quindi su Garnacho il ventenne che piace tanto ad Antonio Conte.

Scrive il Corriere dello Sport:

È giovane, forte e ha un grande talento ancora del tutto inespresso. Insomma, è un profilo da Napoli. Poi, però, bisogna scontrarsi con il Manchester United, con cui ci sono buoni rapporti costruiti con l’affare McTominay. E i Red Devils, compreso l’allenatore Ruben Amorim, pubblicamente fanno i vaghi. La richiesta iniziale è di 60 milioni di sterline, più o meno 71 milioni di euro. La valutazione – secondo chi opera nel mercato – è invece di 50, una cifra nettamente inferiore e più in linea con quanto ha in effetti dimostrato l’argentino.

ilnapolista © riproduzione riservata