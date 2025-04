Raspadori non ce la fa, va in panchina. Conte forza Buongiorno che non è al meglio (Sky)

La febbre è scesa ma non sarà titolare. 4-3-3 quindi con Buongiorno e Rrahamani al centro. Olivera terzino e Spinazzola esterno alto

Massimo Ugolini a Sky sulle ultime di formazione del Napoli. Raspadori non ce la fa, sarà della partita ma andrà in panchina. Conte costretto all’ennesimo cambio tattico: 4-3-3 con Buongiorno titolare, esterno Olivera e Spinazzola a completare l’attacco insieme a Lukaku e Politano. In mezzo al campo Anguissa, Lobotka e McTominay.

Conte rischia Buongiorno

Le parole di Ugolini:

«Non sono tutti al 100%. Il Napoli potrebbe operare una svolta importantissima in questo campionato conquistando i tre punti contro il Torino. Il piano tattico era partito con Raspadori, i piani di Conte però sono stravolti ancora una volta dall’influenza. Si è svegliato con la febbre questa mattina. Gli hanno abbassato la febbre, scenderà in campo ma andrà in panchina. Olivera e Di Lorenzo esterni, Buongiorno e Rrahmani centrali, centrocampo con Anguisa, Lobotka e McTominay. Politano, Lukaku e Spinazzola avanti. Buongiorno non è al massimo ma evidentemente, considerata l’importanza dei prossimi novanta minuti, scenderà in campo».

In collegamento dal Maradona prima della sfida del Napoli contro il Torino, ha parlato Massimo Ugolini, che ha riportato aggiornamenti sulle condizione di Raspadori che da questa mattina non era andato in ritro con la squadra per la febbre.

«Arrivano notizie che fanno filtrare discreto ottimismo sulla presenza di Raspadori in campo contro il Torino. Non è stato un virus intestinale che lo ha colpito e quindi stanno cercando di capire se può giocare. C’è una possibilità concreta che possa essere a disposizione e scendere in campo dal primo minuto. C’è Buongiorno in panchina e non è escluso che scenda in campo dal primo minuto in caso di assenza di Raspadori. Quindi il Napoli scendere scenderebbe in campo con Buongiorno e Rrahmani centrali, Olivera di nuovo sulla fascia e Spinazzola alto tra i tre d’attacco».

