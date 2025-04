Napoli-Torino 2-0, ultimi minuti di resistenza al Maradona (LIVE)

Il Napoli di Conte affronta il Torino di Vanoli, c’è possibilità di sorpasso in vetta sui nerazzurri guidati da Inzaghi. Torna Buongiorno tra i titolari, confermato anche Spinazzola nel tridente

Il Napoli di Conte sfida il Torino al Maradona per match numero trentaquattro del campionato. Gli azzurri cercano il sorpasso sui nerazzurri che hanno perso contro la Roma nel pomeriggio. Conte si affida ai titolarissimi compreso Spinazzola nel tridente davanti. Ritorna Buongiorno tra i titolari dopo l’infortunio dell’ultimo periodo anche se non al 100% delle sue forze. Di fronte ci saranno i granata di Vanoli e dell’ex della sfida Elmas. Serata fondamentale per capire i destini del campionato, il Maradona è addobbato per le grandi occasioni.

95′ Finisce così! Il Napoli vince 2-0 contro il Torino

94′ McTominay decisivo anche in fase difensiva, ferma un’azione da corner dei granata guadagnando un fallo prezioso

91′ Cinque di recupero al Maradona

89′ Sortita offensiva degli azzurri, chiusi in maniera farraginosa dalla difesa granata

86′ Conte inserisce Simeone, Raspadori e Gilmour. Fuori Lukaku, Lobotka e Olivera

83′ Conte sta preparando altri cambi per questi ultimi minuti

79′ Sortite offensive da entrambi i lati, ma nessuna occasione rilevante

74′ Di Lorenzo si era proposto alla grande in mezzo al campo, poi McTominay lo serve di nuovo lungo ma fin troppo

71′ La partita è sempre viva grazie al Toro che non molla la presa

67′ Il Toro ora è maggiormente nella metà campo azzurra

64′ Altra brutta notizia, esce anche Buongiorno malconcio ed entra Rafa Marin al suo posto

61′ Traversa di Billing sul cross di Spinazzola dalla sinistra, altra occasione per gli azzurri!

58′ Anguissa non riesce a continuare dopo il contrasto di prima e al suo posto entra Billing

55′ Il numero novantanove si rialza dopo delle cure per lui da parte dello staff tecnico

53′ A terra Anguissa dopo un contrasto a metà campo

50′ Inizio subito ad alti ritmi per entrambe le squadre

46′ Nessun cambio per gli azzurri

Inizia il secondo tempo al Maradona

46′ Finisce il primo tempo al Maradona

45′ Un minuto di recupero

44′ Maradona che spinge i suoi beniamini con la massima carica

41′ Azione prolungata degli azzurri, poi Politano recupera e mette al centro delicatamente dove McTominay è sempre più lesto degli altri e insacca di nuovo

37′ Azzurri che ora provano a contenere le trame offensive granata che sono sempre più

33′ Atterrato Di Lorenzo a metà campo, prendono fiato gli azzurri

29′ Nessuna occasione nitida in questa fase

25′ La partita prosegue con il piano di gestione degli azzurri, pallone che viene amministrato bene fin ora

20′ Spunto di Linetty dalla sua metà campo, poi l’area è sguarnita ed è un nulla di fatto ma attenzione alle ripartenze dei granata

17′ Cross di Di Lorenzo dentro l’area, nessuno ci arriva ma il possesso è avvolgente ora

13′ Azzurri sempre in spinta ma senza accelerare eccesivamente

10′ Pericolo per gli azzurri, Adams su una prosecuzione di un corner da pochi passi spara alle stelle svirgolando

6′ Azione veloce degli azzurri, palla che arriva ad Anguissa dentro l’area. Il camerunense mette al centro dove McTominay deve solo appoggiare in porta sull’assist preciso del compagno

2′ Primo corner per gli azzurri su iniziativi di Spinazzola e Lukaku

1′ Inizia il match!

Formazioni ufficiali di Napoli e Torino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola all. Conte

Torino (3-5-1-1): Milinkovic Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Casadei, Biraghi; Elmas; Adams all.Vanoli

