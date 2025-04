Con il ritiro a Roma si è ritrovato l’idillio tra Benatia e De Zerbi (L’Equipe)

L’Equipe: “Le scintille dietro le quinte a volte sorprendono i giocatori e il loro entourage, e loro le accettano, così come hanno accettato in fretta l’idea di questo sorprendente ritiro a Roma, dove squadra e staff hanno trascorso la settimana”.

Per Roberto De Zerbi le recenti settimane alla guida del Marsiglia sono state giorni tutt’altro che semplici. Nonostante una classifica che vede la formazione francese in piena corsa per un posto alla prossima Champions League, le ultime prestazioni offerte dall’OM hanno suscitato il malcontento dei tifosi e qualche frattura all’interno dello spogliatoio.

Il Marsiglia ha infatti perso 3 delle ultime 5 partite di Ligue 1, portandosi al quarto posto a pari punti con il Monaco (55), in attesa della partita di questa sera contro il Brest.

De Zerbi porta il Marsiglia in Italia per ritrovare serenità

Dopo gli ultimi risultati della propria squadra, e un ambiente che stava diventando troppo rumoroso, l’allenatore italiano ha deciso con l’appoggio del club e della dirigenza, di partire con i giocatori per un ritiro in Italia lontani dalle voci e dall’umore della piazza.

Come riporta il quotidiano francese L’Equipe, il soggiorno a Roma del Marsiglia sembrerebbe aver ridato alla squadra e a De Zerbi la serenità necessaria per chiudere questa stagione e aiutare l’OM a centrare la qualificazione in Champions League:

“Le scintille dietro le quinte a volte sorprendono i giocatori e il loro entourage, e loro le accettano, così come hanno accettato in fretta l’idea di questo sorprendente ritiro a Roma, dove squadra e staff hanno trascorso la settimana. Previsto per durare un mese, questo rinverdimento potrebbe rivelarsi più breve, l’idea era forse quella di scrivere per l’ennesima volta la stagione dell’OM, ​​un club senza una Coppa dei Campioni in programma ma con voglia di tornare al più presto nell’Europa che conta. Per non prendersi il merito di essere l’unico autore di questo episodio, De Zerbi ha voluto condividere i meriti anche con Benatia e Longoria, entrambi presenti nel ritiro italiano della squadra”.

Pace fatta anche tra allenatore e dirigenti

Il giornale francese ha ripreso le dichiarazioni di De Zerbi alla vigilia del match contro il Brest dove l’ex tecnico del Sassuolo ha ribadito la propria felicità nel sedere sulla panchina del Marsiglia:

«Le polemiche, le bugie, tutto il resto, lo lascio fare agli altri. Oggi sono molto contento di essere l’allenatore dell’OM, ​​perché mi piacciono le polemiche. Mi piace essere al centro delle controversie. Finché la squadra sta bene, sono felice in Francia, in Italia, in Inghilterra a Brighton. Quando le cose invece non vanno bene, sto male».

L’Equipe ha inoltre evidenziato la ritrovata serenità professionale tra De Zerbi e il ds Benatia, facendo chiarezza su alcune vicende di mercato che avevano infiammato la tifoseria e lo spogliatoio dell’OM:

“L’idillio tra Benatia e il tecnico italiano si è ritrovata nelle ultime settimane, con aperti dialoghi sulla gestione di Mason Greenwood e Luis Henrique, oltre che sul numero di giorni di riposo concessi dallo staff dell’italiano. L’annuncio di una possibile partenza verso l’Inter, nel mezzo di una settimana difficile tra Reims e Tolosa (3-2, 6 aprile), non è passato inosservato al club. Sono emerse anche critiche più blande, riguardanti la sessione invernale di calciomercato e le fonti delle fughe di notizie sulla stampa o sui social media. Lontano dal crocevia di Martine, dove alloggiava Chancel Mbemba, giocatori e staff hanno fatto una grigliata sul tetto del lussuoso palazzo riservato nel nord-est della capitale italiana, hanno “giocato molto a ping-pong e si sono goduti la spa”.

