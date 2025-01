Garnacho, il Manchester United respinge l’offerta del Napoli: il prezzo è troppo basso (Athletic)

Nessuno è incedibile, nemmeno lui, per motivi di fair play finanziario. Ma siamo lontani dalle cifre che farebbero vacillare il club

Garnacho, il Manchester United respinge l’offerta del Napoli. Ritiene il prezzo troppo baso (Athletic)

Il Manchester United respinge l’offerta del Napoli per Garnachoi, così scrive The Athletic il giornale sportivo on line di proprietà del New York Times. L’offerta è ritenuta troppo bassa. Athletic non fa cifre ma quelle che sono circolate sono relative a circa 50 milioni di euro. Lo United ne vorrebbe 70.

Scrive Athletic:

La proposta del per Garnacho non è stata accettata. Il 7 gennaio Athletic ha scritto che lo United avrebbe preso in considerazione a malincuore la vendita anche di giocatori del vivaio, incluso Garnacho, al fine di rispettare il fair play finanziario. Tuttavia, il club non sta cercando di vendere l’attaccante, e le cifre fornite finora dal Napoli non si avvicinano al valore che solleciterebbe una eventuale partenza.

Ricorda Athletic che

il nazionale argentino è un prodotto del vivaio dello United, il che significa che qualsiasi futura vendita rappresenterebbe pura plusvalenza per il bilancio del club. Il Napoli ha identificato il 20enne come potenziale sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.

Garnacho è sotto contratto all’Old Trafford fino al 2028. Amorim lo ha escluso dalla squadra (insieme a Marcus Rashford) nella vittoria sul Manchester City a dicembre.

Ha iniziato 10 delle prime 15 partite di Premier League dello United in questa stagione.

Ieri è stato titolare contro il Southampton (lo United ha vinto in rimonta 3-1) ed è rimasto in campo tutta la partita.

Garnacho ha giocato 116 volte per lo United e ha segnato 23 gol.

Lo United venderà Garnacho solo se il Napoli offrirà quanto il Psg ha offerto per Kvaratskhelia

Secondo il giornalista inglese di TalkSport, Ben Jacobs, esperto di calciomercato, tra United e Napoli c’è un divario significativo sulla valutazione di Garnacho. Stando così le cose, l’argentino non si muoverà da Manchester. I Red Devils non hanno alcuna intenzione di vendere a gennaio il calciatore.

La posizione dello United potrebbe cambiare solo se il Napoli è pronto a mettere sul tavolo la stessa cifra che il Psg ha speso per Kvaratskhelia.

Tra United e Napoli divario significativo

Scrive Jacobs su X:

“C’è un divario significativo nella valutazione di Alejandro Garnacho tra il Napoli e il Manchester United. Lo United non sta cercando attivamente né spinge per vendere a gennaio e si impegnerà in modo significativo solo se verrà fatta un’offerta simile al pacchetto per Khvicha Kvaratskhelia. Sono richiesti più di 70 milioni“.

There’s a significant gulf in valuation between Napoli and Manchester United for Alejandro Garnacho. #MUFC not actively looking or pushing to sell in January and will only meaningfully engage if an offer similar to the package for Khvicha Kvaratskhelia is made. €70m+ required.🔴 pic.twitter.com/p7eUhQMBwZ — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 16, 2025

