Napoli-Torino: è ufficiale, Conte manda in campo Buongiorno non al 100%. Raspadori in panchina

Ufficiali le formazioni di Napoli-Torino. Le due squadre si affrontano quest’oggi al Maradona, ore 20:45. Gli azzurri di Conte hanno la possibilità di salire a più tre sull’Inter: con una vittoria, il Napoli sarebbe primo in classifica.

Conte costretto all’ennesimo cambio tattico: Raspadori ha la febbre e va in panchina, recupera però Buongiorno anche se il difensore non è al 100% della condizione e si passa al 4-3-3 con Spinazzola esterno alto.

Napoli-Torino, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All. Conte.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Linetty, Casadei, Ricci, Biraghi; Elmas, Adams. All. Vanoli.

In collegamento dal Maradona prima della sfida del Napoli contro il Torino, ha parlato Massimo Ugolini, che ha riportato aggiornamenti sulle condizione di Raspadori che da questa mattina non era andato in ritro con la squadra per la febbre.

«Arrivano notizie che fanno filtrare discreto ottimismo sulla presenza di Raspadori in campo contro il Torino. Non è stato un virus intestinale che lo ha colpito e quindi stanno cercando di capire se può giocare. C’è una possibilità concreta che possa essere a disposizione e scendere in campo dal primo minuto. C’è Buongiorno in panchina e non è escluso che scenda in campo dal primo minuto in caso di assenza di Raspadori. Quindi il Napoli scendere scenderebbe in campo con Buongiorno e Rrahmani centrali, Olivera di nuovo sulla fascia e Spinazzola alto tra i tre d’attacco».

