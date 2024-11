La Uefa: “Smentiamo categoricamente presunti nostri commenti sul risultato del Pallone d’Oro”

La Uefa avverte che “tutte le parti coinvolte nella diffusione di queste false dichiarazioni” potrebbero essere oggetto di azioni legali.

La Uefa smentisce ogni presunto commento sulla vittoria del Pallone d’Oro e sul comportamento del Real. Secondo quanto scrive El Mundo Deportivo, fonti della Uefa hanno chiarito la totale estraneità dell’organo e del suo presidente Ceferin rispetto a queste indiscrezioni.

Ogni commento su Vinicius e il Pallone d’Oro è falso

Riporta el Mundo Deportivo:

“La Uefa ha riferito questo sabato che i commenti attribuiti al presidente Ceferin sono falsi e si riserva il diritto di intraprendere azioni legali contro chiunque sia coinvolto nella diffusione di quelle presunte dichiarazioni.

«Smentiamo categoricamente le affermazioni che circolano sui presunti commenti della Uefa sul risultato del Pallone d’Oro. Né la Uefa né il suo presidente hanno rilasciato dichiarazioni o commenti sui risultati del premio. Tali informazioni sono totalmente infondate e non riflettono la realtà». Lo affermano fonti del massimo organo calcistico europeo. A «tutte le parti coinvolte nella diffusione di queste false dichiarazioni», la Uefa avverte che potrebbe intraprendere azioni legali“.

Come ben si sa, il Pallone d’Oro lo ha vinto Rodri. Tutti si aspettavano lo vincesse Vinicius e invece non è andata così. Il calciatore brasiliano e il Real Madrid lo hanno saputo a poche ore dalla cerimonia e hanno disertato l’evento.

Relevo aveva rivelato: “La Uefa risponde al Real Madrid: «Si sono mostrati per quello che sono, non meritano spiegazioni»”

Il Real Madrid non ha partecipato alla premiazione per il Pallone d’oro dopo aver appreso che nessuno dei suoi calciatori, nemmeno il favorito Vinicius Jr, lo avrebbe vinto. A trionfare infatti è stato Rodri. Il club ha inoltre espresso pesanti accuse nei confronti della Uefa e del presidente Ceferin.

Il messaggio trasmesso dal Real non è stato condiviso dalla Uefa, soprattutto perché sono gli ultimi vincitori della Champions League, competizione organizzata proprio dall’organo presieduto da Ceferin.

«Quello che hanno detto e fatto, spiega perfettamente chi sono loro» spiega a Relevo un portavoce della Uefa. «Non meritano alcun commento da parte nostra».

Relevo continua:

L’antipatia tra il Real Madrid e la Uefa o, per essere più precisi, tra Florentino Pérez e Ceferin, va avanti da tempo. Ceferin odia Florentino, dopo l’assegnazione del Pallone d’oro, avrà bevuto alla salute di Rodri. All’inizio della nomina di Ceferin, i primi scontri sono arrivati a causa dell’insistenza di Pérez sul fatto che un politico spagnolo partecipasse all’assegnazione delle medaglie nei tre successi consecutivi del Real Madrid tra il 2016 e il 2018 in Champions. Ceferin rifiutò, Pérez si infuriò e gli animi si infiammarono. Poi è arrivata la proposta della Superlega. Tra i due c’è sempre un clima di guerra, dal momento che Florentino non si è tirato indietro nel progetto.

