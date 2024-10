Pallone d’oro, il Real Madrid diserta: “loro e Uefa non ci rispettano, non andiamo dove non ci rispettano”

Dura presa di posizione. Era tutto pronto per il viaggio. Decisione storica dopo aver saputo che il vincitore sarà Rodri.

Pallone d’oro, la rabbia del Real Madrid: “non ci rispettano e noi non andiamo dove non ci rispettano”

Nessuno del Real Madrid sarà a Parigi per la cerimonia del Pallone d’oro. Il vincitore non sarà Vinicius né Carvajal, sarà Rodri. E il Madrid ha deciso di disertare la cerimonia.

Scrive Diario As:

Il Madrid è sotto shock. Ed è furioso. Quest’anno il modus operandi del Pallone d’Oro era diverso dai precedenti; non c’erano leak, non si sapeva nulla. Fino a dopo mezzogiorno, quando le informazioni sono cominciate a trapelare. A poco a poco. E poco dopo le 14: 30, la bomba: non sarà Vinicius il vincitore, vincerà Rodri. Una notizia che ha fatto infuriare il club che ha deciso, enfaticamente, di non partecipare nemmeno al gala. Nessuno sarà a Parigi. Nemmeno Butragueño. Una decisione storica.

“Se i criteri del premio non proclamano Vinicius il vincitore, quegli stessi criteri devono proclamare Carvajal. Poiché non è stato così, è ovvio che il Pallone d’Oro e la Uefa non rispettano il Real Madrid. E il Real Madrid non va dove non è rispettato”.

Per il Real è una ferita che fa male. L’agitazione è assoluta, con pochi precedenti. Ritengono che il vincitore sia stato deciso sulla base di interessi estranei ai calciatori.

È stato lo stesso Vinicius a chiedere di non partecipare al gala, sostenuto dai suoi colleghi. Avevo preparato un volo charter che sarebbe decollato intorno alle 15 con capitani, allenatore, i leader e parenti. Circa 50 persone. Tutto si è fermato pochi minuti dopo il decollo, quando si è saputo che Vinicius non sarebbe stato il vincitore. All’interno del Real Madrid pensano che ci fosse la possibilità che non lo vincesse, ma che in quel caso, avrebbe dovuto vincere Carvajal (nessuno al club fa il nome di Bellingham). Ma che nessun membro del Real Madrid lo vincerà, per loro, è una mancanza di rispetto. E disertano al gala.

Ancelotti vincerà il premio come miglior allenatore. Altri giocatori del Reak hanno avuto la nomination: Lunin per il premio di miglior portiere (non vincerà). Il Real vincerà il premio per la migliore squadra della stagione. Nessuno ritirerà questi premi.

