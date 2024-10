Le ultime 48 ore di Vinicius: la Nike aveva preparato delle scarpe speciali

The Athletic: domenica mattina ha saputo che non avrebbe vinto il Pallone d’oro, il Real voleva quindi Carvajal vincitore. Seedorf: «Penso che ci siano problemi tra Real e Uefa».

Le 48 ore che hanno separato la sconfitta col Barcellona alla mancata vittoria del Pallone d’oro sono state tutto tranne che tranquille per Vinicius Jr, che non ha assistito da vicino al trionfo di Rodri. Il Real Madrid ha infatti disertato la premiazione di Parigi per protesta.

Le ultime 48 ore di Vinicius: il Real Madrid voleva lui o Carvajal come vincitore del Pallone d’oro

The Athletic svela i dettagli sugli ultimi due giorni vissuti dall’attaccante brasiliano:

Domenica, nemmeno 24 ore dopo il pesante colpo di perdere il Clasico 4-0 contro il Barcellona al Bernabeu, c’è stato un altro scossone al Real Madrid. Dalla dirigenza è arrivato l’ordine di annullare il viaggio programmato lunedì a Parigi, dove tutti si aspettavano vincesse Vinicius Jr il Pallone d’oro. Al Real è stato detto che non sarebbe stato così e che il vincitore non sarebbe stato nemmeno Dani Carvajal. Per loro, se Vinicius non avesse vinto, avrebbe dovuto trionfare Carvajal. Ma nessuno dei tre (incluso anche Bellingham nominato) ha portato a casa il premio, suscitando indignazione e rabbia.

Nessuno al Real Madrid si aspettava questo risultato. Più che negli anni precedenti, sono stati fatti molti sforzi per mantenere la segretezza e per evitare che le identità dei vincitori del premio venissero divulgate. Domenica mattina Vinicius è stato informato che non avrebbe vinto. È stato uno shock per lui e per tutti quelli che lo circondavano, anche se nelle settimane precedenti hanno sempre sostenuto di non sapere cosa sarebbe successo. Il giocatore e il suo entourage si erano preparati per il viaggio, con anche familiari e amici. Alcuni dei suoi ospiti dovevano arrivare dal Brasile espressamente per questo. Era stata programmata anche una festa in un locale dopo.

La Nike, principale sponsor sportivo di Vinicius Jr, aveva preparato anche delle scarpe speciali per celebrare un’eventuale vittoria. Inoltre, avevano organizzato un ulteriore evento a Madrid a cui avrebbero dovuto partecipare il calciatore, le persone a lui vicine e gli influencer.

Successivamente sono stati informati gli altri, tra cui Ancelotti. Era previsto l’arrivo in Francia di una delegazione di circa 50 persone. Continua The Athletic:

Vinicius Jr è stato confortato dal fatto che tutto il club era d’accordo sul non andarci. Non appena la notizia ha raggiunto i suoi compagni di squadra, gli hanno inviato numerosi messaggi di incoraggiamento. Non c’era nessuno del Real nemmeno per ritirare il premio di miglior allenatore e miglior club maschile. La Real Madrid Tv ha trasmesso un film in contemporanea alla premiazione; anche i social del club non menzionano nessuno dei premi ricevuti.

Tra i suoi compagni, Eduardo Camavinga ha scritto sui social:

La politica del calcio. Mio fratello… sei il miglior giocatore del mondo e nessun premio può dire il contrario. Ti voglio bene.

Anche l’ex calciatore Clarence Seedorf si è espresso in merito. Ha dichiarato a Tnt Sport durante il red carpet:

«Penso che ci siano problemi tra Real Madrid e Uefa, che hanno influenzato i risultati. Vinicius Junior è quello che merita sicuramente il premio. E’ un peccato».

