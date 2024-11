Il Leverkusen ha la pariggite: 1-1 contro il Bochum ultimo in classifica

A segno Schick, poi si fa raggiungere all’89esimo da Koi Mioshi. Tre pareggi consecutivi in Bundesliga. La Faz: il Bochum è riuscito in una piccola impresa, meritando il pareggio.

Il Bayer Leverkusen ha la pariggite. Tre punti conquistati nelle ultime tre partite in Bundesliga per la squadra di Xabi Alonso; oggi ha affrontato l’ultima in classifica, il Bochum, facendosi raggiungere sull’1-1 all’89esimo con gol di Koi Mioshi.

Il Leverkusen pareggia ancora, stavolta col Bochum ultimo in classifica

Un risultato a sorpresa e un inizio poco scoppiettante per i campioni di Germania, come scrive anche la Faz:

Il Bochum è riuscito in una piccola impresa, pareggiando in casa contro il Leverkusen, conquistando il secondo punto in classifica e meritando il pareggio. Il Leverkusen continua nella sua serie di pareggi dopo aver perso 4-0 in Champions contro il Liverpool; sono però 22 partite che non perde in trasferta. Inizialmente la squadra di Xabi Alonso ha lottato, trovando anche il vantaggio col primo gol stagionale di Schick. Ma il Bochum ha giocato meglio rispetto alle altre partite, con una difesa ordinata e lanciando più volte gli attaccanti verso la porta; questo ha dato fiducia e coraggio alla squadra di casa.

Una partita intensa soprattutto nei minuti finali. Il Leverkusen pensava a far possesso palla, mentre gli avversari non si sono arresi e hanno continuato ad essere aggressivi e impostare azioni rapide; questo li ha premiati.

La Sūddeutsche dedica un approfondimento a Xabi Alonso e al suo Leverkusen che lo scorso anno ha vinto la Bundesliga per la prima volta e ha entusiasmato gli appassionati con un calcio spumeggiante che lo ha portato anche in finale di Europa League (persa poi contro l’Atalanta). Il quotidiano tedesco parte dal pareggio 0-0 tra Leverkusen e Stoccarda. Partita che il Leverkusen (quarto in classifica a sette punti dal Bayern) avrebbe potuto vincere anche nettamente.

Xabi Alonso ha vinto premi di bellezza e ha conquistato il double (campionato e coppa) con il Leverkusen la scorsa stagione. Ha imposto un gioco a velocità e pressing micidiali. E adesso? Ha cambiato alcune cose. Perché in un momento in cui molti, forse troppi, club tedeschi cercano di adottare le idee fondamentali di Alonso – e spesso aiutano gli avversari a conquistare facilmente palla e segnare gol – a Leverkusen sta accadendo qualcosa di straordinario: Alonso, considerato da molti osservatori da visionario e inventore del calcio che lo vedeva allo stesso livello di Guardiola, è diventato un pragmatico.

